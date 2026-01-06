Раненный при взрыве гранаты бразильский наемник ВСУ умер в больнице

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 янв - РИА Новости. Электрик Леонардо дус Сантус из бразильского штата Сан-Паулу, отправившийся в качестве наемника на Украину воевать на стороне ВСУ, получил ранение при взрыве гранаты и умер в больнице от инфекции, сообщил Союз работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул.
"Он был ранен при взрыве гранаты, доставлен в больницу, где скончался от инфекции", - сообщил союз.
В свою очередь, новостной портал G1 утверждает, что это произошло 26 декабря.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
