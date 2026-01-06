Рейтинг@Mail.ru
Раненный при взрыве гранаты бразильский наемник ВСУ умер в больнице - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/naemniki-2066565296.html
Раненный при взрыве гранаты бразильский наемник ВСУ умер в больнице
Раненный при взрыве гранаты бразильский наемник ВСУ умер в больнице - РИА Новости, 06.01.2026
Раненный при взрыве гранаты бразильский наемник ВСУ умер в больнице
Электрик Леонардо дус Сантус из бразильского штата Сан-Паулу, отправившийся в качестве наемника на Украину воевать на стороне ВСУ, получил ранение при взрыве... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T06:26:00+03:00
2026-01-06T06:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сан-паулу (город)
киев
леонардо
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065926304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сан-паулу (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сан-паулу (город), киев, леонардо, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сан-Паулу (город), Киев, Леонардо, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Раненный при взрыве гранаты бразильский наемник ВСУ умер в больнице

Раненный бразильский наемник ВСУ, воевавший на Украине, умер от инфекции

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 янв - РИА Новости. Электрик Леонардо дус Сантус из бразильского штата Сан-Паулу, отправившийся в качестве наемника на Украину воевать на стороне ВСУ, получил ранение при взрыве гранаты и умер в больнице от инфекции, сообщил Союз работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул.
"Он был ранен при взрыве гранаты, доставлен в больницу, где скончался от инфекции", - сообщил союз.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
СМИ сообщили о ликвидации австралийского наемника на Украине
1 января, 11:47
В свою очередь, новостной портал G1 утверждает, что это произошло 26 декабря.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСан-Паулу (город)КиевЛеонардоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала