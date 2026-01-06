В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона 5 января

БЕЛГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 5 января в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня ночью в отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, получивший крайне тяжелые ранения в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в городе Грайворон", — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимы с жизнью.
Глава области в понедельник сообщал, что в городе Грайворон дрон атаковал припаркованный возле торгового объекта грузовой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в крайне тяжелом состоянии в местную больницу. По данным губернатора, у мужчины была минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, травматическая ампутация пальцев кисти, а также рваные раны рук и ног. Отмечалось, что при поступлении в больницу у мужчины произошла остановка сердца, однако благодаря усилиям медиков удалось восстановить сердечную деятельность.
