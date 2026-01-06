В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона 5 января

"Сегодня ночью в отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, получивший крайне тяжелые ранения в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в городе Грайворон", — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимы с жизнью.