В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона 5 января
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 06.01.2026 (обновлено: 16:45 06.01.2026)
В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона 5 января
В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона 5 января
Мужчина, получивший тяжелые ранения 5 января в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил... РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
грайворон
происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области умер мужчина, раненный при атаке дрона 5 января

Мужчина, раненный при атаке дрона ВСУ на машину в Грайвороне, умер в больнице

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 5 января в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня ночью в отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, получивший крайне тяжелые ранения в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в городе Грайворон", — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимы с жизнью.
Глава области в понедельник сообщал, что в городе Грайворон дрон атаковал припаркованный возле торгового объекта грузовой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в крайне тяжелом состоянии в местную больницу. По данным губернатора, у мужчины была минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, травматическая ампутация пальцев кисти, а также рваные раны рук и ног. Отмечалось, что при поступлении в больницу у мужчины произошла остановка сердца, однако благодаря усилиям медиков удалось восстановить сердечную деятельность.
ВСУ атаковали Белгородскую область 175 БПЛА за сутки
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
