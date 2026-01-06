Рейтинг@Mail.ru
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/mts-2066570648.html
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет - РИА Новости, 06.01.2026
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет
Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T07:54:00+03:00
2026-01-06T07:54:00+03:00
технологии
мтс
google
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064556327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0987ff06772f7b6ed615df0d01875fb3.jpg
https://ria.ru/20251230/max-2065564480.html
https://ria.ru/20251229/polzovateli-2065392614.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064556327_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c5091b29ee309155634dedf5df64f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мтс, google, мессенджер max
Технологии, МТС, Google, Мессенджер Max
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет

РИА Новости: массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФорум "Цифровые решения" в Москве
Форум Цифровые решения в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Форум "Цифровые решения" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.
"Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так", - сообщил он.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX
30 декабря 2025, 08:11
Однако Бийчук отметил, что скомпрометировать данные можно где угодно.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
В конце декабря аудитория платформы составляла 80 миллионов человек.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Число пользователей MAX выросло до 80 миллионов
29 декабря 2025, 13:02
 
ТехнологииМТСGoogleМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала