Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.

"Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так", - сообщил он.