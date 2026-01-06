https://ria.ru/20260106/mts-2066570648.html
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет - РИА Новости, 06.01.2026
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет
Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T07:54:00+03:00
2026-01-06T07:54:00+03:00
2026-01-06T07:54:00+03:00
технологии
мтс
google
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064556327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0987ff06772f7b6ed615df0d01875fb3.jpg
https://ria.ru/20251230/max-2065564480.html
https://ria.ru/20251229/polzovateli-2065392614.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064556327_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c5091b29ee309155634dedf5df64f84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мтс, google, мессенджер max
Технологии, МТС, Google, Мессенджер Max
Массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет
РИА Новости: массовых жалоб о попытках мошенничества на платформе Max нет
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Массовых жалоб о попытках мошенничества на национальной платформе Max от россиян - абонентов МТС - пока нет, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.
"Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так", - сообщил он.
Однако Бийчук отметил, что скомпрометировать данные можно где угодно.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
В конце декабря аудитория платформы составляла 80 миллионов человек.