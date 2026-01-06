В Москве посетителей эвакуировали из торгового центра "РИО"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Посетители эвакуировались из торгового центра "РИО" на улице Большая Черемушкинская в Москве, спасатели проводят проверку помещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Пожарные находятся в торговом центре "РИО" по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1. Обстановка спокойная, посетители вышли из здания самостоятельно до прибытия пожарных", - рассказали в пресс-службе ведомства.