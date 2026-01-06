https://ria.ru/20260106/moskva-2066661848.html
В Москве посетителей эвакуировали из торгового центра "РИО"
В Москве посетителей эвакуировали из торгового центра "РИО"
Посетители эвакуировались из торгового центра "РИО" на улице Большая Черемушкинская в Москве, спасатели проводят проверку помещения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.01.2026
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
