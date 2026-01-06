Рейтинг@Mail.ru
Страйкбольные гранаты, найденные в Москве, не представляют опасности - РИА Новости, 06.01.2026
15:24 06.01.2026
Страйкбольные гранаты, найденные в Москве, не представляют опасности
Страйкбольные гранаты, найденные в Москве, не представляют опасности
Найденные на Шелепихинской набережной в Москве предметы оказались страйкбольными гранатами, они не представляют опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
2026-01-06T15:24:00+03:00
2026-01-06T15:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
2026
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Страйкбольные гранаты, найденные в Москве, не представляют опасности

РИА Новости: найденные на набережной в Москве страйкбольные гранаты не опасны

Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Найденные на Шелепихинской набережной в Москве предметы оказались страйкбольными гранатами, они не представляют опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Предметы, найденные на Шелепихинской набережной в Москве, не представляют опасности", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах, найденные предметы - страйкбольные гранаты.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В московской гостинице неизвестный взорвал страйкбольную гранату
21 апреля 2025, 11:53
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
