Страйкбольные гранаты, найденные в Москве, не представляют опасности
Страйкбольные гранаты, найденные в Москве, не представляют опасности - РИА Новости, 06.01.2026
Страйкбольные гранаты, найденные в Москве, не представляют опасности
Найденные на Шелепихинской набережной в Москве предметы оказались страйкбольными гранатами, они не представляют опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
москва
Страйкбольные гранаты, найденные в Москве, не представляют опасности
РИА Новости: найденные на набережной в Москве страйкбольные гранаты не опасны