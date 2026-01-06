Рейтинг@Mail.ru
14:16 06.01.2026
В Москве в рождественскую ночь будут дежурить более 600 спасателей
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 600 пожарных, спасателей и добровольцев будут дежурить и обеспечивать пожарную безопасность рождественских служб в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обеспечению пожарной безопасности празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. На протяжении всех новогодних праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 600 пожарных, спасателей и добровольцев. В преддверии праздника сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в рождественскую ночь в повышенной готовности будут находиться около 1,5 тысяч сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные 400 единицами пожарно-спасательной и специальной техники.
МоскваПетр Бирюков
 
 
