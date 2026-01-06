В Москве в рождественскую ночь будут дежурить более 600 спасателей

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 600 пожарных, спасателей и добровольцев будут дежурить и обеспечивать пожарную безопасность рождественских служб в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.