Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
09:24 06.01.2026 (обновлено: 13:33 06.01.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Небольшой снег, температура воздуха до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.01.2026
общество, москва, михаил леус, новый год, рождество христово, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год, Рождество Христово, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: во вторник в Москве ожидается небольшой снег и до минус 6

Девушка делает селфи на Красной площади в Москве
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Небольшой снег, температура воздуха до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в атмосфере над столицей произойдёт смена синоптической ситуации. Относительно сухой барический гребень уйдёт за восточные границы региона, а ему на смену с юго-запада будет смещаться активный балканский циклон. В его передней части небо затянут плотные облака, закружит небольшой снег, а дневная температура удержится близкой к климатической норме. Температура воздуха в городе минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Рождественскую ночь в Москве
5 января, 06:50
5 января, 06:50
 
