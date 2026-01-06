Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Небольшой снег, температура воздуха до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в атмосфере над столицей произойдёт смена синоптической ситуации. Относительно сухой барический гребень уйдёт за восточные границы региона, а ему на смену с юго-запада будет смещаться активный балканский циклон. В его передней части небо затянут плотные облака, закружит небольшой снег, а дневная температура удержится близкой к климатической норме. Температура воздуха в городе минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
