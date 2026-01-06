Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии власти планируют продлить репрессии, считает аналитик
17:45 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/moldaviya-2066639268.html
В Молдавии власти планируют продлить репрессии, считает аналитик
В Молдавии власти планируют продлить репрессии, считает аналитик - РИА Новости, 06.01.2026
В Молдавии власти планируют продлить репрессии, считает аналитик
Власти Молдавии очевидно стремятся взять под полный контроль судебную систему, это может быть признаком новой волны политических репрессий против представителей РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:45:00+03:00
2026-01-06T17:45:00+03:00
https://ria.ru/20260106/dodon-2066633171.html
https://ria.ru/20260106/moldavija-2066617009.html
https://ria.ru/20251216/moldaviya-2062507025.html
В Молдавии власти планируют продлить репрессии, считает аналитик

Чуря: власти Молдавии планируют продлить волны политических репрессий

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Власти Молдавии очевидно стремятся взять под полный контроль судебную систему, это может быть признаком новой волны политических репрессий против представителей оппозиции, считает политический аналитик Корнелий Чуря.
Президент Молдавии Майя Санду 29 декабря призвала парламент, министерство юстиции, Высший совет магистратуры и другие ответственные органы срочно проанализировать в рамках рабочей группы пересмотр механизма веттинга (проверки) судей. По ее словам, сохраняется практика затягивания дел о коррупции и организованной преступности, поэтому этой области нужно уделить больше внимания.
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве, где проходит голосование на парламентских выбора

ЕС поддерживает Молдавию из идеологических соображений, заявил Додон

Вчера, 16:53
ЕС поддерживает Молдавию из идеологических соображений, заявил Додон
Вчера, 16:53
"Почему власть прибегает к методу продления процедуры веттинга и списка судей, когда большинство политических процессов завершены или близки к завершению, а политики-оппозиционеры, практически, уже получили свои приговоры? Можно допустить, что власть планирует продлить эти волны политических репрессий и политических процессов", - заявил Чуря в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он отметил, что решение Санду о расширении процедуры веттинга вызывает серьезные недоумения у тех, кто мыслит политически. Затянувшиеся проверки судей осложняют процесс реформирования системы юстиции, но власти твердо намерены взять судебную систему под контроль.
"Поэтому, политики-оппозиционеры, которые чувствуют себя сегодня относительно безопасно, не должны расслабляться и должны быть готовы к новым методам, используемым властью с тем, чтобы получить зачищенное политическое поле к 2027-2028 годам, без ненужных примесей и протестов", - полагает эксперт.
Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Коммунисты Молдавии заявили о превращении страны в полицейское государство
Вчера, 14:31
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Совет Европы увидел риски в реформе прокуратуры Молдавии
16 декабря 2025, 23:46
 
