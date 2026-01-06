В Молдавии власти планируют продлить репрессии, считает аналитик

КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Власти Молдавии очевидно стремятся взять под полный контроль судебную систему, это может быть признаком новой волны политических репрессий против представителей оппозиции, Власти Молдавии очевидно стремятся взять под полный контроль судебную систему, это может быть признаком новой волны политических репрессий против представителей оппозиции, считает политический аналитик Корнелий Чуря.

Президент Молдавии Майя Санду 29 декабря призвала парламент, министерство юстиции, Высший совет магистратуры и другие ответственные органы срочно проанализировать в рамках рабочей группы пересмотр механизма веттинга (проверки) судей. По ее словам, сохраняется практика затягивания дел о коррупции и организованной преступности, поэтому этой области нужно уделить больше внимания.

"Почему власть прибегает к методу продления процедуры веттинга и списка судей, когда большинство политических процессов завершены или близки к завершению, а политики-оппозиционеры, практически, уже получили свои приговоры? Можно допустить, что власть планирует продлить эти волны политических репрессий и политических процессов", - заявил Чуря в эфире телеканала "Первый в Молдове".

Он отметил, что решение Санду о расширении процедуры веттинга вызывает серьезные недоумения у тех, кто мыслит политически. Затянувшиеся проверки судей осложняют процесс реформирования системы юстиции, но власти твердо намерены взять судебную систему под контроль.

"Поэтому, политики-оппозиционеры, которые чувствуют себя сегодня относительно безопасно, не должны расслабляться и должны быть готовы к новым методам, используемым властью с тем, чтобы получить зачищенное политическое поле к 2027-2028 годам, без ненужных примесей и протестов", - полагает эксперт.

Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.