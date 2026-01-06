Коммунисты Молдавии заявили о превращении страны в полицейское государство

Коммунисты отмечают, что по отношению к оппозиции в Молдавии больше не действует принцип презумпции невиновности. Напротив – быть в оппозиции сегодня обозначает автоматически пополнить черный список подозреваемых во всех возможных преступлениях, включая измену родине.

"В отношении самой власти действует другой принцип – мафиозной круговой поруки. Ни один чиновник, представляющий правящую партию, не был не то, что осужден, но даже заподозрен в коррупции…В современной и "проевропейской" Молдове появляются парадоксальные понятия "здоровых откатов", "честного воровства", "правильных офшоров", - отмечается в заявлении Компартии.