Коммунисты Молдавии заявили о превращении страны в полицейское государство
14:31 06.01.2026
Коммунисты Молдавии заявили о превращении страны в полицейское государство
Власти Молдавии превращают страну в полицейское государство, чтобы никто не смел критиковать руководство страны, заявили в оппозиционной партии коммунистов. РИА Новости, 06.01.2026
Коммунисты Молдавии заявили о превращении страны в полицейское государство

КИШИНЕВ, 6 янв - РИА Новости. Власти Молдавии превращают страну в полицейское государство, чтобы никто не смел критиковать руководство страны, заявили в оппозиционной партии коммунистов.
"Тотальная слежка, цензура, закрытие неугодных СМИ и политических партий, прямое запугивание граждан, обыски, непомерные штрафы якобы за "электоральную коррупцию" - все это превращает Молдавию в полицейское государство, пошлую диктатуру, в которой бесправные холопы лишены возможности выразить даже самый робкий протест против "безгрешной" элиты", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
В Молдавии фермеры выехали на протест на тракторах
Вчера, 14:08
Коммунисты отмечают, что по отношению к оппозиции в Молдавии больше не действует принцип презумпции невиновности. Напротив – быть в оппозиции сегодня обозначает автоматически пополнить черный список подозреваемых во всех возможных преступлениях, включая измену родине.
"В отношении самой власти действует другой принцип – мафиозной круговой поруки. Ни один чиновник, представляющий правящую партию, не был не то, что осужден, но даже заподозрен в коррупции…В современной и "проевропейской" Молдове появляются парадоксальные понятия "здоровых откатов", "честного воровства", "правильных офшоров", - отмечается в заявлении Компартии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает эксперт
31 декабря 2025, 21:51
 
