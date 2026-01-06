Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции - РИА Новости, 06.01.2026
15:08 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/moduli-2066620206.html
Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции
Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции - РИА Новости, 06.01.2026
Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции
Научно-энергетический (НЭМ), универсальный и шлюзовой модули Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, а не с Восточного, как... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T15:08:00+03:00
2026-01-06T15:08:00+03:00
Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции

Мантуров: первые 3 модуля Российской орбитальной станции запустят с Байконура

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Научно-энергетический (НЭМ), универсальный и шлюзовой модули Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, а не с Восточного, как это предполагалось ранее, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На текущий момент на космодром Байконур планируется перевести запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей", - сказал Мантуров.
Мантуров о технологии космической платформы-дрона - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами
6 июня 2025, 16:57
Также, по его словам, с Байконура планируется запускать пилотируемые корабли "Союз РОС".
Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск НЭМ планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового моделей - в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 – двух целевых модулей.
Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный, с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура.
Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет "Ангара", но есть под другие ракеты тяжёлого класса - под "Протоны", которые сейчас выводятся из эксплуатации.
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Мантуров раскрыл детали размещения новой российской орбитальной станции
5 декабря 2025, 16:53
 
Байконур (город)РоссияДенис МантуровКосмос - РИА НаукаРоссийская орбитальная станция
 
 
