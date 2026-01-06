Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Научно-энергетический (НЭМ), универсальный и шлюзовой модули Российской орбитальной станции (РОС) будут запущены с космодрома Байконур, а не с Восточного, как это предполагалось ранее, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"На текущий момент на космодром Байконур планируется перевести запуски научно-энергетического, универсального узлового и шлюзового модулей", - сказал Мантуров.

Также, по его словам, с Байконура планируется запускать пилотируемые корабли "Союз РОС".

Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск НЭМ планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового моделей - в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 – двух целевых модулей.

Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный, с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура.