Рейтинг@Mail.ru
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/modul-2066620749.html
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров - РИА Новости, 06.01.2026
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров
Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), Научно-энергетический (НЭМ) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, она уже... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T15:13:00+03:00
2026-01-06T15:13:00+03:00
байконур (город)
россия
денис мантуров
протон-м
космос - риа наука
космос
российская орбитальная станция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781943226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30d12646b09a35ed128c8f796221644c.jpg
https://ria.ru/20250606/roskosmos-2021267312.html
https://ria.ru/20250606/manturov-2021390274.html
байконур (город)
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781943226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2da9bb9d64bf2f5eef56f6e0f561d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), россия, денис мантуров, протон-м, космос - риа наука, космос, российская орбитальная станция
Байконур (город), Россия, Денис Мантуров, Протон-М, Космос - РИА Наука, Космос, Российская орбитальная станция
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров

Мантуров: научно-энергетический модуль РОС выведет на орбиту ракета "Протон-М"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники ГКНПЦ им. Хруничева на демонстрации ракеты "Протон-М"
Сотрудники ГКНПЦ им. Хруничева на демонстрации ракеты Протон-М - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники ГКНПЦ им. Хруничева на демонстрации ракеты "Протон-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), Научно-энергетический (НЭМ) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, она уже изготовлена, а не на "Ангаре" с Восточного, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Ракету-носитель "Протон-М" планируется использовать только для выведения научно-энергетического модуля. На текущий момент ракета, специально доработанная для запуска модуля, уже изготовлена", - сказал Мантуров.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции
6 июня 2025, 11:07
Он отметил, что остальные крупные модули - базовый и целевые, будут выводиться с использованием ракеты-носителя "Ангара-А5М". "Малые" модули будут доставлены на орбиту ракетами "Союз-2.1б".
Первые три модуля – НЭМ, универсальный и шлюзовой, будут выведены с космодрома Байконур. Также оттуда планируются пуски пилотируемых кораблей "Союз РОС". Все остальные пуски по программе новой станции ожидаются с Восточного.
Согласно первоначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск НЭМ планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового моделей – в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 году – двух целевых модулей.
Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный, с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура.
Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет "Ангара", но есть под другие ракеты тяжёлого класса - под "Протоны", которые сейчас выводятся из эксплуатации.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Мантуров рассказал о планах России в космосе
6 июня 2025, 17:24
 
Байконур (город)РоссияДенис МантуровПротон-МКосмос - РИА НаукаКосмосРоссийская орбитальная станция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала