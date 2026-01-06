https://ria.ru/20260106/modul-2066620749.html
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров - РИА Новости, 06.01.2026
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров
Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), Научно-энергетический (НЭМ) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, она уже... РИА Новости, 06.01.2026
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), Научно-энергетический (НЭМ) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, она уже изготовлена, а не на "Ангаре" с Восточного, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Ракету-носитель "Протон-М"
" планируется использовать только для выведения научно-энергетического модуля. На текущий момент ракета, специально доработанная для запуска модуля, уже изготовлена", - сказал Мантуров
.
Он отметил, что остальные крупные модули - базовый и целевые, будут выводиться с использованием ракеты-носителя "Ангара-А5М". "Малые" модули будут доставлены на орбиту ракетами "Союз-2.1б".
Первые три модуля – НЭМ, универсальный и шлюзовой, будут выведены с космодрома Байконур
. Также оттуда планируются пуски пилотируемых кораблей "Союз РОС". Все остальные пуски по программе новой станции ожидаются с Восточного.
Согласно первоначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск НЭМ планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового моделей – в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 году – двух целевых модулей.
Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный, с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура.
Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет "Ангара", но есть под другие ракеты тяжёлого класса - под "Протоны", которые сейчас выводятся из эксплуатации.