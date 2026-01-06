Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), Научно-энергетический (НЭМ) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, она уже изготовлена, а не на "Ангаре" с Восточного, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Ракету-носитель "Протон-М " планируется использовать только для выведения научно-энергетического модуля. На текущий момент ракета, специально доработанная для запуска модуля, уже изготовлена", - сказал Мантуров

Он отметил, что остальные крупные модули - базовый и целевые, будут выводиться с использованием ракеты-носителя "Ангара-А5М". "Малые" модули будут доставлены на орбиту ракетами "Союз-2.1б".

Первые три модуля – НЭМ, универсальный и шлюзовой, будут выведены с космодрома Байконур . Также оттуда планируются пуски пилотируемых кораблей "Союз РОС". Все остальные пуски по программе новой станции ожидаются с Восточного.

Согласно первоначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск НЭМ планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового моделей – в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 году – двух целевых модулей.

Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный, с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура.