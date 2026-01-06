МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа необходимо открыть для предоставления достаточного объема гуманитарной помощи жителям анклава, заявила в интервью РИА Новости директор Управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Ясмин Пра-Дессимо.

"Мы также сотрудничаем с местными властями, чтобы облегчить извлечение человеческих останков из-под завалов с целью помочь семьям получить ответы на вопросы и обеспечить достойное обращение с погибшими, что является важной гуманитарной задачей для МККК везде, где мы работаем", - добавила директор.