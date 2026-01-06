https://ria.ru/20260106/mkkk-2066564098.html
МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы
МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа необходимо открыть для предоставления достаточного объема гуманитарной помощи жителям анклава, заявила в интервью РИА Новости директор Управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Ясмин Пра-Дессимо.
"Потребуется время, чтобы ликвидировать дефицит, накопившийся за два года, и восполнить истощенные запасы продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Для обеспечения достаточного объема помощи и удовлетворения базовых потребностей населения необходимо вновь открыть КПП "Рафах
" и обеспечить беспрепятственный поток гуманитарных грузов в Газу", - сказала Пра-Дессимо.
Она также отметил, что у МККК
есть "сотни поддонов" гуманитарного груза, бытовых предметов, инструментов и вещей, необходимых для лечения, физиотерапии и реабилитации, которые готовы к отправке из Иордании
и Египта
.
"Мы также сотрудничаем с местными властями, чтобы облегчить извлечение человеческих останков из-под завалов с целью помочь семьям получить ответы на вопросы и обеспечить достойное обращение с погибшими, что является важной гуманитарной задачей для МККК везде, где мы работаем", - добавила директор.
В начале декабря пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля
на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что Израиль в ближайшие дни откроет "Рафах" для выезда палестинцев из Газы в Египет. По данным израильской стороны, выход жителей через переход "Рафах" будет осуществляться при координации с Египтом после проверки со стороны Израиля и под наблюдением миссии Евросоюза.
Представитель COGAT Рой Салмон заявил РИА Новости 4 декабря, что Израиль планирует открыть КПП исключительно для выезда палестинцев на лечение, причем они смогут вернуться обратно только в том случае, если движение ХАМАС
вернет Израилю останки последнего заложника. Салмон подчеркнул, что транспортировка грузов, как коммерческих, так и гуманитарных, через КПП осуществляться не будет.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.