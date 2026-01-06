Рейтинг@Mail.ru
МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/mkkk-2066564098.html
МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы
МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы - РИА Новости, 06.01.2026
МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы
КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа необходимо открыть для предоставления достаточного объема гуманитарной помощи жителям анклава, заявила в интервью... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T06:12:00+03:00
2026-01-06T06:12:00+03:00
в мире
израиль
египет
иордания
раф
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
https://ria.ru/20260105/turtsija-2066509534.html
https://ria.ru/20260102/gaza-2066089810.html
израиль
египет
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, иордания, раф, международный комитет красного креста (мккк), хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, Иордания, РАФ, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
МККК призвал открыть КПП "Рафах" на границе Египта и Газы

РИА Новости: МККК призвал открыть КПП "Рафах" для поставок гумпомощи в Газу

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа необходимо открыть для предоставления достаточного объема гуманитарной помощи жителям анклава, заявила в интервью РИА Новости директор Управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Ясмин Пра-Дессимо.
"Потребуется время, чтобы ликвидировать дефицит, накопившийся за два года, и восполнить истощенные запасы продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Для обеспечения достаточного объема помощи и удовлетворения базовых потребностей населения необходимо вновь открыть КПП "Рафах" и обеспечить беспрепятственный поток гуманитарных грузов в Газу", - сказала Пра-Дессимо.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Эрдоган заявил о работе над прекращением гуманитарной трагедии в Газе
5 января, 18:45
Она также отметил, что у МККК есть "сотни поддонов" гуманитарного груза, бытовых предметов, инструментов и вещей, необходимых для лечения, физиотерапии и реабилитации, которые готовы к отправке из Иордании и Египта.
"Мы также сотрудничаем с местными властями, чтобы облегчить извлечение человеческих останков из-под завалов с целью помочь семьям получить ответы на вопросы и обеспечить достойное обращение с погибшими, что является важной гуманитарной задачей для МККК везде, где мы работаем", - добавила директор.
В начале декабря пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что Израиль в ближайшие дни откроет "Рафах" для выезда палестинцев из Газы в Египет. По данным израильской стороны, выход жителей через переход "Рафах" будет осуществляться при координации с Египтом после проверки со стороны Израиля и под наблюдением миссии Евросоюза.
Представитель COGAT Рой Салмон заявил РИА Новости 4 декабря, что Израиль планирует открыть КПП исключительно для выезда палестинцев на лечение, причем они смогут вернуться обратно только в том случае, если движение ХАМАС вернет Израилю останки последнего заложника. Салмон подчеркнул, что транспортировка грузов, как коммерческих, так и гуманитарных, через КПП осуществляться не будет.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Главы МИД восьми стран призвали обеспечить пропуск гумпомощи в Газу
2 января, 17:47
 
В миреИзраильЕгипетИорданияРАФМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала