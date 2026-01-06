Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, сколько человек пострадали от ударов ВСУ в декабре - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/miroshnik-2066610780.html
Мирошник рассказал, сколько человек пострадали от ударов ВСУ в декабре
Мирошник рассказал, сколько человек пострадали от ударов ВСУ в декабре - РИА Новости, 06.01.2026
Мирошник рассказал, сколько человек пострадали от ударов ВСУ в декабре
Как минимум 367 мирных жителя пострадало, в том числе 11 несовершеннолетних, в декабре 2025 года от действий ВСУ, 56 гражданских жителей погибло, заявил посол... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T13:42:00+03:00
2026-01-06T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251223/miroshnik-2063974135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал, сколько человек пострадали от ударов ВСУ в декабре

Мирошник: в декабре от ударов ВСУ пострадали как минимум 367 мирных жителей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Как минимум 367 мирных жителя пострадало, в том числе 11 несовершеннолетних, в декабре 2025 года от действий ВСУ, 56 гражданских жителей погибло, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За декабрь 2025 года от действий ВСУ пострадали как минимум 367 мирных жителей: ранения получили 311 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 56 гражданских жителей", - написал он в своем Telegram-канале.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ
23 декабря 2025, 00:51
По сравнению с ноябрем 2025 года число жертв, пострадавших от атак украинских нацистов, увеличилось как минимум на 67 человек (в ноябре пострадали 300 мирных жителей), число погибших выросло на 18 человек и составило 56 мирных (в ноябре было 38), добавил Мирошник.
"Рост числа убитых и травмированных мирных граждан от ударов ВСУ происходил на фоне активного обсуждения миротворческих инициатив американского президента Дональда Трампа и бесчисленных заявлений Зеленского о стремлении Украины к миру и прекращению войны", - подчеркнул дипломат.
По его словам, за декабрь 2025 года украинские боевики по российским гражданским объектам выпустили как минимум 14 988 боеприпасов, что превышает 480 прилетов в сутки и примерно совпадает с уровнем интенсивности обстрелов ноября.
"Наибольшее число обстрелов и дронных атак украинские нацисты направили на гражданские объекты в Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях", - уточнил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала