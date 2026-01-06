Мирошник рассказал, сколько человек пострадали от ударов ВСУ в декабре

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Как минимум 367 мирных жителя пострадало, в том числе 11 несовершеннолетних, в декабре 2025 года от действий ВСУ, 56 гражданских жителей погибло, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За декабрь 2025 года от действий ВСУ пострадали как минимум 367 мирных жителей: ранения получили 311 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 56 гражданских жителей", - написал он в своем Telegram-канале.
23 декабря 2025, 00:51
По сравнению с ноябрем 2025 года число жертв, пострадавших от атак украинских нацистов, увеличилось как минимум на 67 человек (в ноябре пострадали 300 мирных жителей), число погибших выросло на 18 человек и составило 56 мирных (в ноябре было 38), добавил Мирошник.
"Рост числа убитых и травмированных мирных граждан от ударов ВСУ происходил на фоне активного обсуждения миротворческих инициатив американского президента Дональда Трампа и бесчисленных заявлений Зеленского о стремлении Украины к миру и прекращению войны", - подчеркнул дипломат.
По его словам, за декабрь 2025 года украинские боевики по российским гражданским объектам выпустили как минимум 14 988 боеприпасов, что превышает 480 прилетов в сутки и примерно совпадает с уровнем интенсивности обстрелов ноября.
"Наибольшее число обстрелов и дронных атак украинские нацисты направили на гражданские объекты в Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях", - уточнил он.
