23:45 06.01.2026
Microsoft зарегистрировала в России десять товарных знаков
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американская компания Microsoft и ее дочерние структуры зарегистрировали десять товарных знаков, в том числе для почтового сервиса Outlook, Minecraft и популярных игр Halo, Starfield и World of Warcraft, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания получила регистрацию товарного знака Mojang studios, под которым работает разработчик одной из самых популярных в мире компьютерных игр Minecraft.
Также были зарегистрированы товарные знаки, которые используются для продажи видеоигр Microsoft и ее дочерних компаний – World of Warcraft, Halo, Wolfstein, Wasteland и Starfield.
Наконец, американская компания получила исключительные права на несколько товарных знаков для офисных программ – почтового сервиса Outlook, платформы Share Point, приложений для управления взаимоотношений с клиентами Microsoft Dynamics, а также линии приложений для создания пользовательских приложений для бизнес-потребностей Power Apps.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
Заголовок открываемого материала