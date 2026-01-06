Microsoft зарегистрировала в России десять товарных знаков

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американская компания Microsoft и ее дочерние структуры зарегистрировали десять товарных знаков, в том числе для почтового сервиса Outlook, Minecraft и популярных игр Halo, Starfield и World of Warcraft, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам ведомства, компания получила регистрацию товарного знака Mojang studios, под которым работает разработчик одной из самых популярных в мире компьютерных игр Minecraft.

Также были зарегистрированы товарные знаки, которые используются для продажи видеоигр Microsoft и ее дочерних компаний – World of Warcraft, Halo, Wolfstein, Wasteland и Starfield.

Наконец, американская компания получила исключительные права на несколько товарных знаков для офисных программ – почтового сервиса Outlook, платформы Share Point, приложений для управления взаимоотношений с клиентами Microsoft Dynamics, а также линии приложений для создания пользовательских приложений для бизнес-потребностей Power Apps.