"Огромная вина": Никита Михалков о конфликте на Украине

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. "За что ты готов умереть?" — Никита Михалков задал вопрос, который многие боятся произнести вслух. Не абстрактно, не красиво — в лоб и по-настоящему.

В чем заключается вина России и ее граждан в событиях на Украине, по мнению режиссера?

Пельмени против Макдональдса

На XI Петербургском международном юридическом форуме режиссер говорил не только о внешних угрозах. Он объяснял, почему тянется многовековой конфликт с Западом — и дело вовсе не в газе или геополитике.

"Почитайте записки монахов в XII, в XIV веке, что они про нас вообще писали. Мы не устраиваем вообще, в принципе", — заявил Михалков.

Почему? Он дал портрет русского характера, который невозможно вписать в западные рамки: "Странность русского человека, жертвенность, лень, и в то же время абсолютная возможность, с одной стороны, украсть, а с другой стороны, последнее отдать незнакомому человеку".

Именно эту цивилизационную разницу он упаковал в гениальную метафору: "Быть понятным — вот “Макдональдс” понятен всем, а пельмени — не всем". Запад, по его мнению, хочет привести весь мир к "среднему знаменателю" — сделать его простым, предсказуемым и управляемым. А Россия борется за право оставаться собой — сложной, иррациональной, но живой.

"Мы на это повелись 30 лет назад и сегодня расхлебываем то, что сами с собой сделали", — констатировал режиссер.

Украина: наша огромная вина

Одним из главных последствий этого "расхлебывания" стала трагедия на Украине. Никита Сергеевич произнес слова, которые многих шокируют: "Я совершенно уверен, что в том, что происходит на Украине, огромная вина России. Огромная".

Но, как подчеркивает режиссер, это вина не 24 февраля. Это вина нашего многолетнего бездействия. Россия виновата, как "старший брат", который не уберег "младшего".

"Когда западный мир вкладывал миллиарды в учебники, Сорос вкладывал в воспитание детей, а мы сидели и думали: ну, газ идет, куда хохлы денутся, о чем разговор?".

Михалков объясняет механику этой идеологической войны на хорошо известном в России примере. Он напоминает, как в 90-е в наши школы массово поставлялись тетради от фонда Сороса, на обороте которых были напечатаны портреты американских президентов.

"Каждый день миллионы детей вынимают тетрадку и случайно видят четырех американских президентов. Не один раз. Не случайно. Каждый день. Миллионы раз", — описывал механику воздействия режиссер. Итог: дети не знают таблицу умножения, но знают президентов США.

Именно по этой технологии, по мнению Михалкова, и работали на Украине, только еще масштабнее и агрессивнее. И пока мы были уверены, что общая история и культура — это нерушимая связь, Запад целенаправленно "перепрошивал" сознание целого поколения.

Результат бездействия с нашей стороны и активной работы с их — катастрофичен: "За 20 лет родилось два поколения, которые никогда не повернутся к России добрым взглядом”. Мы, по мнению Михалкова, проспали идеологическую войну за умы братского нам народа.

Болезненный момент истины

Именно поэтому, как считает режиссер: "24 февраля 2022-го — это исторический момент".

Не менее важный момент — СВО стало "огромным знаком вопроса, который страна поставила перед нами, перед всеми". Это — момент истины, который сорвал маски.

"Стало видно, кто, пользуясь любовью своего народа и достатком, этот народ не любил и не ценил за ту любовь".

Никита Сергеевич процитировал философа Василия Розанова, подчеркивая как проверяется истинный патриотизм: "Не тот русский, кто рядом с Россией, когда она прекрасна, могуча, красива и богата, а тот, кто, когда она обглоданная будет лежать в грязи, и тот останется рядом с нею. Вот этот человек может считать себя гражданином своей страны".

Формула национальной идеи

Так что же может объединить нацию в такой момент? Михалков признался: "Я не знаю, какая должна быть идеология, я не знаю, как ее сформулировать. Но я совершенно уверен, что гениально просто сказал Иван Ильин: “Жить надо ради того, за что можно умереть".

Это и есть главное отличие нашего мировоззрения от западного. Он привел в пример своего знакомого французского продюсера: "Моя родина там, где меньше налоги. Я его понимаю… Но у нас — иное".

По мнению режиссера, идеология — это не страшное слово из прошлого, а простая "договоренность между народом и государством, по каким законам им жить. И этого не надо бояться".

Еще одна линия фронта

Вывод режиссера прост и тревожен. Когда враг не может сломить страну силой, он начинает работать изнутри — через культуру, через подмену ценностей, через размывание понятий добра и зла. Защита своего культурного кода — это сегодня не вопрос вкуса или воспитания. Это одна из линий фронта.

