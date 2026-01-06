Рейтинг@Mail.ru
Страны Евросоюза настаивают на ужесточении миграционных мер, пишет FT
13:33 06.01.2026
Страны Евросоюза настаивают на ужесточении миграционных мер, пишет FT
В столицах стран ЕС настаивают на более жестких миграционных мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с политикой президента США Дональда Трампа, пишет... РИА Новости, 06.01.2026
2026
Страны Евросоюза настаивают на ужесточении миграционных мер, пишет FT

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В столицах стран ЕС настаивают на более жестких миграционных мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с политикой президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times.
"В столицах стран сейчас настаивают на еще более жестоких мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с репрессивной миграционной политикой президента США Дональда Трампа", - говорится в публикации.

В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.
Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
