Латинская Америка должна оставаться зоной мира, заявил МИД
17:22 06.01.2026 (обновлено: 17:46 06.01.2026)
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, заявил МИД
Москва последовательно выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле и решение любых проблем путем конструктивного диалога, а также уважения...
россия, венесуэла, в мире, латинская америка, москва, оон, удары сша по венесуэле
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, заявил МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москва последовательно выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле и решение любых проблем путем конструктивного диалога, а также уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН, сообщает МИД России.
"Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации (в Венесуэле - ред.) и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано", - говорится в сообщении министерства.
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы
