https://ria.ru/20260106/mid-2066637039.html
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, заявил МИД
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, заявил МИД - РИА Новости, 06.01.2026
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, заявил МИД
Москва последовательно выступает за деэскалацию ситуации в Венесуэле и решение любых проблем путем конструктивного диалога, а также уважения... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:22:00+03:00
2026-01-06T17:22:00+03:00
2026-01-06T17:46:00+03:00
россия
венесуэла
в мире
латинская америка
москва
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066637222.html
россия
венесуэла
латинская америка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, в мире, латинская америка, москва, оон, удары сша по венесуэле
Россия, Венесуэла, В мире, Латинская Америка, Москва, ООН, Удары США по Венесуэле
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, заявил МИД
МИД РФ: Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира