Венесуэла должна определять свою судьбу без вмешательства, заявил МИД
17:20 06.01.2026
Венесуэла должна определять свою судьбу без вмешательства, заявил МИД
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без деструктивного вмешательства извне, сообщает МИД РФ.
"Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
