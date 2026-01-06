https://ria.ru/20260106/metally-2066633930.html
Страны G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters
Страны G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters - РИА Новости, 06.01.2026
Страны G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters
Главы минфинов стран "Большой семёрки" (G7) встретятся 12 января в Вашингтоне для обсуждения поставок редкоземельных металлов, передаёт агентство Рейтер со... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
вашингтон (штат)
g7
экономика
вашингтон (штат)
