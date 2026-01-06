Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/metally-2066633930.html
Страны G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters
Страны G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters - РИА Новости, 06.01.2026
Страны G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters
Главы минфинов стран "Большой семёрки" (G7) встретятся 12 января в Вашингтоне для обсуждения поставок редкоземельных металлов, передаёт агентство Рейтер со... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:57:00+03:00
2026-01-06T16:57:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
g7
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20260106/shmal-2066618652.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), g7, экономика
В мире, Вашингтон (штат), G7, Экономика
Страны G7 скоро обсудят поставки редкоземельных металлов, пишет Reuters

Reuters: страны G7 обсудят 12 января в США поставки редкоземельных металлов

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главы минфинов стран "Большой семёрки" (G7) встретятся 12 января в Вашингтоне для обсуждения поставок редкоземельных металлов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Министры финансов стран G7 встретятся в Вашингтоне 12 января, чтобы обсудить поставки редкоземельных металлов", - говорится в сообщении.
По информации источника агентства, предметом обсуждения станет, в том числе, минимальный уровень цен на редкоземельные металлы.
Президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт объяснил, почему не надо беспокоиться при падении цен на нефть
Вчера, 14:49
 
В миреВашингтон (штат)G7Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала