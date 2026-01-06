Мерц рассказал условия использования европейских сил на Украине

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Европейские силы в случае их размещения в рамках гарантий безопасности Киеву на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении боевых действий, предположил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным
Вчера, 23:19
"Сегодня днем на встрече (в Париже - ред.) я еще раз четко дал понять, что может быть правильным сделать и то, и другое: разместить войска на Украине, прежде всего войска Украины, которые необходимо усилить, которым необходимо оказать поддержку, но также разместить дополнительные войска в соседних с Украиной государствах, которые могут быть задействованы в случае новой российской агрессии", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции по итогам заседания "коалиции желающих".
Он подчеркнул, что сознательно употребляет сослагательное наклонение, так как эти вопросы требуют, по его словам, обсуждения в "полном пакете (гарантий безопасности для Украины - ред.)". "Но еще раз: основным условием (для размещения сил - ред.) является прекращение огня, соглашение с Россией о перемирии", - указал Мерц.
Канцлер ФРГ также уточнил, что вопрос об участии Германии в формировании и размещении многонациональных сил для Украины потребует обсуждения в германском правительстве и парламенте только после того, как будет достигнуто прекращение огня на Украине. "И мы в "коалиции желающих" примем соответствующее соглашение о порядке совместных действий (реализации гарантий безопасности - ред.)", - заключил Мерц.
Ранее во вторник Мерц заявил, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, также возможно ее участие в размещении военных сил на прилегающей к украинской территории НАТО.
Мерц ранее несколько раз уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе таких сил, называя этот вопрос непростым.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее назвал гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых многонациональных сил для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.