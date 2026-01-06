Мерц рассказал условия использования европейских сил на Украине

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Европейские силы в случае их размещения в рамках гарантий безопасности Киеву на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении боевых действий, предположил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.