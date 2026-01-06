Мерц не исключил размещения военных сил на территории НАТО возле Украины

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, возможно размещение военных сил на прилегающей к украинской территории НАТО после прекращения огня, заявил по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Германия будет и впредь участвовать в этом процессе (обеспечение гарантий безопасности - ред.) политически, финансово и, конечно, военно. Это может включать, например, размещение сил на прилегающей (к Украине - ред.) территории НАТО для поддержки Украины после заключения перемирия", - сообщил Мерц.
Более конкретные детали относительно будущего "военного вклада" Германии Мерц не пояснил.
Вместе с тем, он отметил, что вопросы о характере и объеме участия Германии в обеспечении гарантий безопасности для Украины будут решать правительство ФРГ и парламент. "Я хочу сказать от своего имени и от имени федерального правительства, что мы принципиально не исключаем ничего", - добавил при этом Мерц.
Ранее Мерц несколько раз уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе таких сил, называя этот вопрос непростым.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее назвал гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.