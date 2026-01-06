Мерц не исключил размещения военных сил на территории НАТО возле Украины

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, возможно размещение военных сил на прилегающей к украинской территории НАТО после прекращения огня, заявил по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Вместе с тем, он отметил, что вопросы о характере и объеме участия Германии в обеспечении гарантий безопасности для Украины будут решать правительство ФРГ и парламент. "Я хочу сказать от своего имени и от имени федерального правительства, что мы принципиально не исключаем ничего", - добавил при этом Мерц.