Мерц не исключил размещения военных сил на территории НАТО возле Украины - РИА Новости, 06.01.2026
22:35 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/merts-2066669546.html
Мерц не исключил размещения военных сил на территории НАТО возле Украины
Мерц не исключил размещения военных сил на территории НАТО возле Украины

Мерц не исключил размещения военных сил на прилегающей к Украине территории НАТО

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, возможно размещение военных сил на прилегающей к украинской территории НАТО после прекращения огня, заявил по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Зять президента США Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Достигнутый по Украине прогресс не гарантирует мира, заявил Кушнер
Вчера, 22:15
"Германия будет и впредь участвовать в этом процессе (обеспечение гарантий безопасности - ред.) политически, финансово и, конечно, военно. Это может включать, например, размещение сил на прилегающей (к Украине - ред.) территории НАТО для поддержки Украины после заключения перемирия", - сообщил Мерц.
Более конкретные детали относительно будущего "военного вклада" Германии Мерц не пояснил.
Вместе с тем, он отметил, что вопросы о характере и объеме участия Германии в обеспечении гарантий безопасности для Украины будут решать правительство ФРГ и парламент. "Я хочу сказать от своего имени и от имени федерального правительства, что мы принципиально не исключаем ничего", - добавил при этом Мерц.
Ранее Мерц несколько раз уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе таких сил, называя этот вопрос непростым.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее назвал гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
Вчера, 22:10
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Уиткофф назвал протоколы безопасности по Украине "сильнейшими из возможных"
Вчера, 22:19
 
