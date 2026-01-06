Рейтинг@Mail.ru
06:34 06.01.2026
В Хорлах появится мемориал в память о погибших от удара ВСУ
В Хорлах появится мемориал в память о погибших от удара ВСУ
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Мемориал в память о погибших от удара ВСУ появится в поселке Хорлы Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Уверен, что так и будет, однако сейчас планировать это рано. Еще не упокоены погибшие, а преступники не названы в публичном пространстве", - сказал Сальдо РИА Новости, отвечая на вопрос о планах установки мемориала в память о погибших в результате теракта в Хорлах.
Губернатор Херсонской области 1 января сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота, 3 и 4 января, были объявлены днями траура в регионе.
