Силуанов исполнил мечту 13-летнего Тимура познакомиться с Костомаровым

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 13-летнего Тимура Демина встретиться и познакомиться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым, сообщает пресс-служба правительства.

Тимур с шести лет занимается плаванием, в течение пяти лет - профессионально, он получил звание мастера спорта по плаванию.

Мальчик перенес операцию по ампутации стоп и ходит на двух протезах. Тимур увидел, как Костомаров плавает в бассейне, и захотел познакомиться с фигуристом, который смог преодолеть все трудности.

Встреча Тимура и Костомарова прошла в Национальном центре "Россия" на интерактивной выставке "Книга сказок", которая погружает в мир легенд и сказочных персонажей. После ознакомления с экспозицией Силуанов , Тимур, его родители и Костомаров с супругой продолжили общение за чашкой чая.

Костомаров пригласил Тимура с семьёй перед празднованием Нового года на гала-концерт на льду "Аллилуйя любви" 28 декабря. В свою очередь, Тимур пригласил Костомарова на чемпионат Москвы по плаванию - отборочные соревнования в сборную Москвы 9-10 февраля.

Министр финансов и Тимур обменялись подарками и поздравили друг друга с Новым годом.