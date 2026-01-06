Рейтинг@Mail.ru
Силуанов исполнил мечту 13-летнего Тимура познакомиться с Костомаровым
14:22 06.01.2026 (обновлено: 16:05 06.01.2026)
Силуанов исполнил мечту 13-летнего Тимура познакомиться с Костомаровым
Силуанов исполнил мечту 13-летнего Тимура познакомиться с Костомаровым - РИА Новости, 06.01.2026
Силуанов исполнил мечту 13-летнего Тимура познакомиться с Костомаровым
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 13-летнего Тимура Демина встретиться и познакомиться с олимпийским чемпионом по... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:22:00+03:00
2026-01-06T16:05:00+03:00
россия
москва
роман костомаров
антон силуанов
елка желаний
новый год
спорт
россия, москва, роман костомаров, антон силуанов, елка желаний, новый год, спорт
Россия, Москва, Роман Костомаров, Антон Силуанов, Елка желаний, Новый год, Спорт
Силуанов исполнил мечту 13-летнего Тимура познакомиться с Костомаровым

Силуанов исполнил мечту 13-летнего Тимура Демина познакомиться с Костомаровым

Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 13-летнего Тимура Демина встретиться и познакомиться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции Елка желаний исполнил мечту 13-летнего Тимура Демина встретиться и познакомиться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Минфин России/Telegram
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 13-летнего Тимура Демина встретиться и познакомиться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 13-летнего Тимура Демина встретиться и познакомиться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым, сообщает пресс-служба правительства.
Тимур с шести лет занимается плаванием, в течение пяти лет - профессионально, он получил звание мастера спорта по плаванию.
Мальчик перенес операцию по ампутации стоп и ходит на двух протезах. Тимур увидел, как Костомаров плавает в бассейне, и захотел познакомиться с фигуристом, который смог преодолеть все трудности.
Встреча Тимура и Костомарова прошла в Национальном центре "Россия" на интерактивной выставке "Книга сказок", которая погружает в мир легенд и сказочных персонажей. После ознакомления с экспозицией Силуанов, Тимур, его родители и Костомаров с супругой продолжили общение за чашкой чая.
Костомаров пригласил Тимура с семьёй перед празднованием Нового года на гала-концерт на льду "Аллилуйя любви" 28 декабря. В свою очередь, Тимур пригласил Костомарова на чемпионат Москвы по плаванию - отборочные соревнования в сборную Москвы 9-10 февраля.
Министр финансов и Тимур обменялись подарками и поздравили друг друга с Новым годом.
Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Россия, Москва, Роман Костомаров, Антон Силуанов, Елка желаний, Новый год, Спорт
 
 
