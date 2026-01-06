Начальник войск РХБЗ исполнил желание пятилетнего мальчика

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Начальник войск РХБ защиты генерал-майор Алексей Ртищев исполнил желание пятилетнего Ивана Костенчука, мечтавшего поездить на БТР, в рамках Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщили в Минобороны РФ.
"Начальник войск РХБ защиты генерал-майор Алексей Викторович Ртищев выбрал три шара на "Ёлке желаний" и по доброй традиции исполнил заветную мечту пятилетнего участника акции Ивана Костенчука, девятилетнего Александра Горина и Михаила Поликарпова", - рассказали в ведомстве.
В канун Нового года Ртищев подарил Александру Горину шахматы, Михаилу Поликарпову - проектор, а Ивану Костенчуку - поездку на БТР.
На видео Минобороны показано, как российские военные на БТР-80 с развевающимся флагом войск РХБЗ ездят с Иваном на заснеженном поле под его одобрительный возглас "Вперед!". В конце поездки мальчик сказал, что ему всё понравилось, после чего военные ВС РФ вручили ему сладкий подарок в честь наступающего Нового года с пожеланием всего хорошего, счастья и здоровья.
