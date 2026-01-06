Рейтинг@Mail.ru
05:08 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/mechta-2066560562.html
Начальник войск РХБЗ исполнил желание пятилетнего мальчика
2026-01-06T05:08:00+03:00
2026-01-06T05:08:00+03:00
россия, алексей ртищев, войска рхбз, бтр-80, общество, елка желаний
Россия, Алексей Ртищев, Войска РХБЗ, БТР-80, Общество, Елка желаний
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Минобороны РФ
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Начальник войск РХБ защиты генерал-майор Алексей Ртищев исполнил желание пятилетнего Ивана Костенчука, мечтавшего поездить на БТР, в рамках Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщили в Минобороны РФ.
"Начальник войск РХБ защиты генерал-майор Алексей Викторович Ртищев выбрал три шара на "Ёлке желаний" и по доброй традиции исполнил заветную мечту пятилетнего участника акции Ивана Костенчука, девятилетнего Александра Горина и Михаила Поликарпова", - рассказали в ведомстве.
В канун Нового года Ртищев подарил Александру Горину шахматы, Михаилу Поликарпову - проектор, а Ивану Костенчуку - поездку на БТР.
На видео Минобороны показано, как российские военные на БТР-80 с развевающимся флагом войск РХБЗ ездят с Иваном на заснеженном поле под его одобрительный возглас "Вперед!". В конце поездки мальчик сказал, что ему всё понравилось, после чего военные ВС РФ вручили ему сладкий подарок в честь наступающего Нового года с пожеланием всего хорошего, счастья и здоровья.
