Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов - РИА Новости, 06.01.2026
12:20 06.01.2026
Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов
Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов - РИА Новости, 06.01.2026
Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов
Регулярная мойка автомобиля, покрытие кузова защитной пленкой и обработка специальным керамическим покрытием помогут автомобилистам защитить краску на машине в... РИА Новости, 06.01.2026
Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Регулярная мойка автомобиля, покрытие кузова защитной пленкой и обработка специальным керамическим покрытием помогут автомобилистам защитить краску на машине в зимних условиях, когда дороги обрабатывают реагентами, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин.
"Для защиты автомобильной краски в зимних условиях, когда дороги обрабатывают противогололедными реагентами, водителям поможет регулярная мойка автомобиля, защитная пленка или обработка воском, специальное керамическое покрытие", - сказал Мишин.
Он добавил, что во избежание коррозии кузова и других элементов автомобиля мыть машину стоит минимум один раз в неделю, а при частом использовании - два раза.
Эксперт отметил, что защитная пленка сохранит краску на автомобиле при попадании камней, дорожного мусора и антигололедной соли, а также прослужит несколько лет. "Другая альтернатива – воск. Он будет дешевле и прослужит недолго. Такой обработки хватит на несколько недель или месяцев, в зависимости от погоды за окном автомобиля", - подчеркнул Мишин.
Он обратил внимание, что помимо видимой части автомобиля, стоит также защищать и днище, поскольку там сосредоточено значительное количество узлов и агрегатов. Для этих целей подойдут битумные и резинобитумные мастики, жидкий пластик, восковые и масляные компоненты и холодное цинкование, заключил эксперт.
