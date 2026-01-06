Рейтинг@Mail.ru
06.01.2026

Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров
15:15 06.01.2026
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров - РИА Новости, 06.01.2026
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров
Россия не отказывается от строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме "Восточный" в связи с изменением планов по орбите Российской орбитальной... РИА Новости, 06.01.2026
россия, байконур (город), денис мантуров
Россия, Байконур (город), Денис Мантуров, Общество
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров

Мантуров: РФ не отказывается от строительства инфраструктуры на "Восточном"

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПервый вице-премьер России Денис Мантуров
Первый вице-премьер России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Первый вице-премьер России Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Россия не отказывается от строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме "Восточный" в связи с изменением планов по орбите Российской орбитальной станции, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Нет, это не так. В ходе работы по изменению орбиты РОС одним из главных требований было обеспечение максимально возможного использования космодрома "Восточный" в рамках реализации проекта", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции
Вчера, 15:08
Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового модулей – в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 – двух целевых модулей.
Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме "Восточный", с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура.
Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет "Ангара", но есть под другие ракеты тяжёлого класса - под "Протоны", которые сейчас выводятся из эксплуатации.
Сотрудники ГКНПЦ им. Хруничева на демонстрации ракеты Протон-М - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М", сообщил Мантуров
Вчера, 15:13
 
РоссияБайконур (город)Денис МантуровОбщество
 
 
