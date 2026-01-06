https://ria.ru/20260106/manturov-2066621263.html
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров - РИА Новости, 06.01.2026
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров
Россия не отказывается от строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме "Восточный" в связи с изменением планов по орбите Российской орбитальной... РИА Новости, 06.01.2026
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров
Мантуров: РФ не отказывается от строительства инфраструктуры на "Восточном"
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Россия не отказывается от строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме "Восточный" в связи с изменением планов по орбите Российской орбитальной станции, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Нет, это не так. В ходе работы по изменению орбиты РОС одним из главных требований было обеспечение максимально возможного использования космодрома "Восточный" в рамках реализации проекта", - сказал Мантуров
, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового модулей – в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 – двух целевых модулей.
Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме "Восточный", с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура
.
Однако в декабре 2025 года Мантуров сообщил, что принято решение о строительстве новой станции на орбите 51,6 градуса (такой же, на которой летает сейчас Международная космическая станция). На Байконуре нет инфраструктуры для ракет "Ангара", но есть под другие ракеты тяжёлого класса - под "Протоны", которые сейчас выводятся из эксплуатации.