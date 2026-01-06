Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Россия не отказывается от строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме "Восточный" в связи с изменением планов по орбите Российской орбитальной станции, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Нет, это не так. В ходе работы по изменению орбиты РОС одним из главных требований было обеспечение максимально возможного использования космодрома "Восточный" в рамках реализации проекта", - сказал Мантуров , отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно изначальным планам по строительству РОС на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) планировался в конце 2027 года, а выведение на орбиту универсального и шлюзового модулей – в 2028 году. В 2029 году планировался запуск базового модуля, а в 2032 – двух целевых модулей.

Для этих целей предполагалось использовать ракеты "Ангара-А5М" и "Союз-2.1б". Также планировалось строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме "Восточный", с которого выведение на полярную орбиту проще, чем с Байконура