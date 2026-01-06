Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали возможную причину отставки главы СБУ Малюка
12:11 06.01.2026 (обновлено: 16:09 06.01.2026)
СМИ назвали возможную причину отставки главы СБУ Малюка
украина
СМИ назвали возможную причину отставки главы СБУ Малюка

LIGA.net: отставка Малюка может быть связана с громким энергетическим скандалом

Бывший глава СБУ Василий Малюк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Отставка главы СБУ Василия Малюка может быть связана с громким энергетическим скандалом на Украине, сообщает украинское издание LIGA.net со ссылкой на источники.
Накануне Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний тогда же заявил об уходе с должности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Украинским командирам запретили комментировать кадровые решения Зеленского
3 января, 21:49
"Причиной отставки главы Службы безопасности Украины Василия Малюка стало то, что дело о коррупции в "Энергоатоме" приобрело публичность. Причина — громкая огласка Миндичгейта. Малюк должен был предупредить если не саму утечку информации о деле, то масштаб скандала", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, это Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября 2025, 18:43
 
