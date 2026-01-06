Рейтинг@Mail.ru
Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным - РИА Новости, 06.01.2026
23:19 06.01.2026 (обновлено: 23:26 06.01.2026)
Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.01.2026
В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Необходимо выстраивать процесс (общения с Владимиром Путиным - ред.). В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель - мир без капитуляции Украины", - заявил Макрон телеканалу France 2 в ответ на вопрос, готов ли он общаться с президентом России.
Франция готова направить солдат на уже мирную Украину, заявил Макрон
Вчера, 23:18
Макрон заявил 19 декабря, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский президент отметил, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец 21 декабря добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Трамп и Зеленский уладили большинство вопросов по гарантиям, заявил Кушнер
Вчера, 22:54
 
