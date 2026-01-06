Франция готова направить солдат на уже мирную Украину, заявил Макрон

"Мы готовы к развертыванию в составе этих многонациональных сил. Мы не будем участвовать в боевых действиях - хочу это чётко прояснить, чтобы наши соотечественники это понимали. Речь идёт о периоде после мира. Потенциально речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих. Однако это не будет сделано немедленно - развертывание будет спланировано и осуществляться в рамках наших зарубежных операций", - сказал он.