Франция готова направить солдат на уже мирную Украину, заявил Макрон

БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил телеканалу France 2, что страна готова направить несколько тысяч солдат на Украину после возможного подписания соглашения о прекращении огня.
"Мы готовы к развертыванию в составе этих многонациональных сил. Мы не будем участвовать в боевых действиях - хочу это чётко прояснить, чтобы наши соотечественники это понимали. Речь идёт о периоде после мира. Потенциально речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих. Однако это не будет сделано немедленно - развертывание будет спланировано и осуществляться в рамках наших зарубежных операций", - сказал он.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
