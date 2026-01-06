Рейтинг@Mail.ru
Франция готова направить солдат на уже мирную Украину, заявил Макрон
23:18 06.01.2026
Франция готова направить солдат на уже мирную Украину, заявил Макрон
Франция готова направить солдат на уже мирную Украину, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил телеканалу France 2, что страна готова направить несколько тысяч солдат на Украину после возможного подписания... РИА Новости, 06.01.2026
Франция готова направить солдат на уже мирную Украину, заявил Макрон

Макрон: Франция готова направить солдат на Украину после мирного соглашения

БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил телеканалу France 2, что страна готова направить несколько тысяч солдат на Украину после возможного подписания соглашения о прекращении огня.
"Мы готовы к развертыванию в составе этих многонациональных сил. Мы не будем участвовать в боевых действиях - хочу это чётко прояснить, чтобы наши соотечественники это понимали. Речь идёт о периоде после мира. Потенциально речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих. Однако это не будет сделано немедленно - развертывание будет спланировано и осуществляться в рамках наших зарубежных операций", - сказал он.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным
