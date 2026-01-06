Рейтинг@Mail.ru
США будут контролировать режим прекращения огня на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/makron-2066667722.html
США будут контролировать режим прекращения огня на Украине, заявил Макрон
США будут контролировать режим прекращения огня на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 06.01.2026
США будут контролировать режим прекращения огня на Украине, заявил Макрон
"Коалиция желающих" и США договорились о создании механизма мониторинга режима прекращения огня на Украине под управлением США заявил президент Франции... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:16:00+03:00
2026-01-06T22:16:00+03:00
в мире
сша
эммануэль макрон
франция
украина
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065617098_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_077794e40d30256266c65d2030c56658.jpg
https://ria.ru/20260106/starmer-2066666358.html
сша
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065617098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8ebf32d2e8388916badf86aaca368ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, эммануэль макрон, франция, украина, кир стармер
В мире, США, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Кир Стармер
США будут контролировать режим прекращения огня на Украине, заявил Макрон

Макрон: США будут отвечать за контроль режима прекращения огня на Украине

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. "Коалиция желающих" и США договорились о создании механизма мониторинга режима прекращения огня на Украине под управлением США заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи участников этой инициативы в Париже.
"В рамках коалиции мы закрепили наш подход, во-первых, через создание механизма мониторинга режима прекращения огня под управлением США при участии ряда государств", - сказал он.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Вчера, 22:06
 
В миреСШАЭммануэль МакронФранцияУкраинаКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала