США будут контролировать режим прекращения огня на Украине, заявил Макрон
США будут контролировать режим прекращения огня на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 06.01.2026
США будут контролировать режим прекращения огня на Украине, заявил Макрон
"Коалиция желающих" и США договорились о создании механизма мониторинга режима прекращения огня на Украине под управлением США заявил президент Франции... РИА Новости, 06.01.2026
