Назван адвокат, представляющий интересы жены Мадуро

Доннелли имеет богатую карьеру в федеральных ведомствах: 12 лет проработал в минюсте США, где был старшим советником прокурора США по Южному округу Техаса. До этого - восемь лет служил в прокуратуре в Хьюстоне, следует из его биографии на сайте адвокатского бюро.