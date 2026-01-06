Назван адвокат, представляющий интересы жены Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 6 янв – РИА Новости. Интересы супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес представляет говорящий по-испански экс-сотрудник минюста США с многолетним стажем Марк Доннелли, выяснило РИА Новости, изучив его биографию.
Доннелли имеет богатую карьеру в федеральных ведомствах: 12 лет проработал в минюсте США, где был старшим советником прокурора США по Южному округу Техаса. До этого - восемь лет служил в прокуратуре в Хьюстоне, следует из его биографии на сайте адвокатского бюро.
Он также говорит по-испански, что весьма кстати – Мадуро в суде в понедельник по-английски не говорил, передавал корреспондент РИА Новости.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по вмененным американской прокуратурой статьям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.