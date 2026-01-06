"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Суд Нью-Йорка арестовал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро до 17 марта. Власти США обвиняют его в наркоторговле, при этом неизвестно, есть ли у них какие-то доказательства. Как прошли слушания — в материале РИА Новости.

Презумпция виновности

Процесс вел 92-летний Элвин Хеллерштейн, который получил известность благодаря делам по теракту 11 сентября 2001 года и кинопродюсера Харви Вайнштейна

Очевидцы рассказывают, что перед тем, как Мадуро вошел в зал суда, они услышали грохот кандалов. При этом сам венесуэльский лидер, одетый в оранжевую робу, первым делом заявил собравшимся, что его похитили.

"Сэр, я Николас Мадуро. Я президент Республики Венесуэла и нахожусь здесь похищенным с 3 января. Я был захвачен в своем доме в Каракасе , Венесуэла", — сказал он судье по-испански.

Впрочем, Хеллерштейна это не сильно интересовало. Он прервал подсудимого, на полуслове заявив, что еще будет "время и место, чтобы во всем разобраться".

Мадуро и его жену Силию Флорес обвиняют в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств. Венесуэльцы вину не признают.

"Я невиновен. Я порядочный человек", — сказал Мадуро. Флорес добавила, что она также "абсолютно невиновна".

В целом Мадуро излучал спокойствие и бесстрашие, чего нельзя сказать о зеваках, собравшихся в зале суда. Так, один из наблюдавших за процессом мужчин неожиданно начал кричать, что венесуэльский лидер заплатит за свои преступления. После этого он расплакался и его вывели из зала.

"Я президент и военнопленный", — крикнул ему вслед Мадуро.

Правосудие для всех

Как указывает Bloomberg, судебные разбирательства по делу экс-главы Венесуэлы начнутся только в 2027-м. А пока судья установит предварительный график обмена доказательствами и ходатайств. В свою очередь, защита будет оспаривать юрисдикцию суда, ссылаясь на нарушение международного права, и поднимать вопрос о судебном иммунитете главы государства, что приведет к длительным предварительным слушаниям и апелляциям.

Интересы Мадуро в американском суде защищает Барри Поллак. Ранее он представлял интересы Джулиана Ассанжа . Адвокатом Флорес стал Марк Доннелли — партнер юридической компании Parker Sanchez & Donnelly из Техаса . За его плечами работа в местной и федеральной прокуратуре и опыт участия более чем в ста процессах с участием присяжных.

Пока Мадуро и его жена получили разрешение судьи встретиться с представителями консульства Венесуэлы. В то же время они отказались от освобождения под залог. Как сказал Поллак, данным правом защита может воспользоваться позднее. Кроме того, он подчеркнул, что ожидает "объемного и сложного судебного разбирательства" и назвал арест своего подзащитного "похищением военными".

Также на суде выяснилось, что Флорес получила серьезные травмы во время захвата. По словам Доннелли, у нее может быть перелом или ушибы ребер. При этом журналисты отметили, что у женщины была повязка на лбу, а под ее правым глазом виднелся синяк. При этом Флорес опиралась на судебного пристава, чтобы сохранить равновесие.

Карточный домик

Политолог Алексей Черняев считает, что пока тяжело предсказать исход судебного процесса.

"Предъявленные Мадуро обвинения, с одной стороны, очень обширные, а с другой — очень расплывчатые. В частности, мы не видели доказательств личного участия Мадуро в торговле наркотиками, но раз дело довели до суда, прокуратура что-то да предъявит... При этом общеизвестно, что роль Венесуэлы в наркотрафике довольно незначительна. Поставками кокаина и прочих запрещенных веществ в США обычно занимаются представители других стран. К тому же судья относится скорее к противникам Трампа. Поэтому итог разбирательства пока тяжело предсказать", — рассказал Черняев.

Что касается текущей ситуации, то пока временным президентом Венесуэлы будет Делси Родригес . По мнению эксперта, она будет пытаться договориться с США, а не заниматься эскалацией конфликта.

"В дальнейшем власти Венесуэлы сконцентрируются на спасении самих себя, а не Мадуро. Конечно, они произнесут все нужные слова, но их главной задачей станет самосохранение", — заключил Черняев.

По Конституции, добавил он, в стране должны пройти президентские выборы, но пока об этом молчат. Возможно, местные власти решат сохранить нынешний порядок, когда президент находится в американской тюрьме, а его заместитель управляет государством.