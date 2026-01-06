"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Суд Нью-Йорка арестовал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро до 17 марта. Власти США обвиняют его в наркоторговле, при этом неизвестно, есть ли у них какие-то доказательства. Как прошли слушания — в материале РИА Новости.
Презумпция виновности
Процесс вел 92-летний Элвин Хеллерштейн, который получил известность благодаря делам по теракту 11 сентября 2001 года и кинопродюсера Харви Вайнштейна.
Очевидцы рассказывают, что перед тем, как Мадуро вошел в зал суда, они услышали грохот кандалов. При этом сам венесуэльский лидер, одетый в оранжевую робу, первым делом заявил собравшимся, что его похитили.
"Сэр, я Николас Мадуро. Я президент Республики Венесуэла и нахожусь здесь похищенным с 3 января. Я был захвачен в своем доме в Каракасе, Венесуэла", — сказал он судье по-испански.
Впрочем, Хеллерштейна это не сильно интересовало. Он прервал подсудимого, на полуслове заявив, что еще будет "время и место, чтобы во всем разобраться".
Мадуро и его жену Силию Флорес обвиняют в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств. Венесуэльцы вину не признают.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
"Я невиновен. Я порядочный человек", — сказал Мадуро. Флорес добавила, что она также "абсолютно невиновна".
В целом Мадуро излучал спокойствие и бесстрашие, чего нельзя сказать о зеваках, собравшихся в зале суда. Так, один из наблюдавших за процессом мужчин неожиданно начал кричать, что венесуэльский лидер заплатит за свои преступления. После этого он расплакался и его вывели из зала.
"Я президент и военнопленный", — крикнул ему вслед Мадуро.
Следующее судебное разбирательство состоится 17 марта. До тех пор Мадуро и его жена будут находиться в следственном изоляторе в Бруклине. Примечательно, что в 2022-м там же оказался бывший глава ГондурасаХуан Орландо Эрнандес. Правда, его не похищали, а экстрадировали в США новые власти республики. В Нью-Йорке Эрнандеса приговорили к 45 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде кокаина и защите наркоторговцев. Впрочем, Эрнандес был поклонником Дональда Трампа, который, вернувшись к власти, помиловал коллегу.
Правосудие для всех
Как указывает Bloomberg, судебные разбирательства по делу экс-главы Венесуэлы начнутся только в 2027-м. А пока судья установит предварительный график обмена доказательствами и ходатайств. В свою очередь, защита будет оспаривать юрисдикцию суда, ссылаясь на нарушение международного права, и поднимать вопрос о судебном иммунитете главы государства, что приведет к длительным предварительным слушаниям и апелляциям.
Интересы Мадуро в американском суде защищает Барри Поллак. Ранее он представлял интересы Джулиана Ассанжа. Адвокатом Флорес стал Марк Доннелли — партнер юридической компании Parker Sanchez & Donnelly из Техаса. За его плечами работа в местной и федеральной прокуратуре и опыт участия более чем в ста процессах с участием присяжных.
Пока Мадуро и его жена получили разрешение судьи встретиться с представителями консульства Венесуэлы. В то же время они отказались от освобождения под залог. Как сказал Поллак, данным правом защита может воспользоваться позднее. Кроме того, он подчеркнул, что ожидает "объемного и сложного судебного разбирательства" и назвал арест своего подзащитного "похищением военными".
Также на суде выяснилось, что Флорес получила серьезные травмы во время захвата. По словам Доннелли, у нее может быть перелом или ушибы ребер. При этом журналисты отметили, что у женщины была повязка на лбу, а под ее правым глазом виднелся синяк. При этом Флорес опиралась на судебного пристава, чтобы сохранить равновесие.
Политолог Алексей Черняев считает, что пока тяжело предсказать исход судебного процесса.
"Предъявленные Мадуро обвинения, с одной стороны, очень обширные, а с другой — очень расплывчатые. В частности, мы не видели доказательств личного участия Мадуро в торговле наркотиками, но раз дело довели до суда, прокуратура что-то да предъявит... При этом общеизвестно, что роль Венесуэлы в наркотрафике довольно незначительна. Поставками кокаина и прочих запрещенных веществ в США обычно занимаются представители других стран. К тому же судья относится скорее к противникам Трампа. Поэтому итог разбирательства пока тяжело предсказать", — рассказал Черняев.
Что касается текущей ситуации, то пока временным президентом Венесуэлы будет Делси Родригес. По мнению эксперта, она будет пытаться договориться с США, а не заниматься эскалацией конфликта.
"В дальнейшем власти Венесуэлы сконцентрируются на спасении самих себя, а не Мадуро. Конечно, они произнесут все нужные слова, но их главной задачей станет самосохранение", — заключил Черняев.
По Конституции, добавил он, в стране должны пройти президентские выборы, но пока об этом молчат. Возможно, местные власти решат сохранить нынешний порядок, когда президент находится в американской тюрьме, а его заместитель управляет государством.
