Рейтинг@Mail.ru
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 06.01.2026 (обновлено: 17:34 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/maduro-2066632846.html
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро - РИА Новости, 06.01.2026
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
Суд Нью-Йорка арестовал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро до 17 марта. Власти США обвиняют его в наркоторговле, при этом неизвестно, есть ли у них какие-то... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:52:00+03:00
2026-01-06T17:34:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
силия флорес
хуан орландо эрнандес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066524021_197:190:2725:1612_1920x0_80_0_0_45c1f563e9ad067648bc06572fffb86e.jpg
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066591227.html
https://ria.ru/20260106/usa-2066491457.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066184054.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке.
2026-01-06T16:52
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066524021_40:0:2463:1817_1920x0_80_0_0_42fa704f1f955c8fb94056937e7cf8b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, силия флорес, хуан орландо эрнандес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Силия Флорес, Хуан Орландо Эрнандес, Удары США по Венесуэле

"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро

© REUTERS / Eduardo MunozЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Суд Нью-Йорка арестовал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро до 17 марта. Власти США обвиняют его в наркоторговле, при этом неизвестно, есть ли у них какие-то доказательства. Как прошли слушания — в материале РИА Новости.

Презумпция виновности

Процесс вел 92-летний Элвин Хеллерштейн, который получил известность благодаря делам по теракту 11 сентября 2001 года и кинопродюсера Харви Вайнштейна.
Очевидцы рассказывают, что перед тем, как Мадуро вошел в зал суда, они услышали грохот кандалов. При этом сам венесуэльский лидер, одетый в оранжевую робу, первым делом заявил собравшимся, что его похитили.
"Сэр, я Николас Мадуро. Я президент Республики Венесуэла и нахожусь здесь похищенным с 3 января. Я был захвачен в своем доме в Каракасе, Венесуэла", — сказал он судье по-испански.
Впрочем, Хеллерштейна это не сильно интересовало. Он прервал подсудимого, на полуслове заявив, что еще будет "время и место, чтобы во всем разобраться".
Мадуро и его жену Силию Флорес обвиняют в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств. Венесуэльцы вину не признают.
© REUTERS / ADAM GRAYЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / ADAM GRAY
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
"Я невиновен. Я порядочный человек", — сказал Мадуро. Флорес добавила, что она также "абсолютно невиновна".
В целом Мадуро излучал спокойствие и бесстрашие, чего нельзя сказать о зеваках, собравшихся в зале суда. Так, один из наблюдавших за процессом мужчин неожиданно начал кричать, что венесуэльский лидер заплатит за свои преступления. После этого он расплакался и его вывели из зала.
"Я президент и военнопленный", — крикнул ему вслед Мадуро.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес перед отправкой в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы
Вчера, 11:34
Следующее судебное разбирательство состоится 17 марта. До тех пор Мадуро и его жена будут находиться в следственном изоляторе в Бруклине. Примечательно, что в 2022-м там же оказался бывший глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Правда, его не похищали, а экстрадировали в США новые власти республики. В Нью-Йорке Эрнандеса приговорили к 45 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде кокаина и защите наркоторговцев. Впрочем, Эрнандес был поклонником Дональда Трампа, который, вернувшись к власти, помиловал коллегу.

Правосудие для всех

Как указывает Bloomberg, судебные разбирательства по делу экс-главы Венесуэлы начнутся только в 2027-м. А пока судья установит предварительный график обмена доказательствами и ходатайств. В свою очередь, защита будет оспаривать юрисдикцию суда, ссылаясь на нарушение международного права, и поднимать вопрос о судебном иммунитете главы государства, что приведет к длительным предварительным слушаниям и апелляциям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
Вчера, 08:00
Интересы Мадуро в американском суде защищает Барри Поллак. Ранее он представлял интересы Джулиана Ассанжа. Адвокатом Флорес стал Марк Доннелли — партнер юридической компании Parker Sanchez & Donnelly из Техаса. За его плечами работа в местной и федеральной прокуратуре и опыт участия более чем в ста процессах с участием присяжных.
Пока Мадуро и его жена получили разрешение судьи встретиться с представителями консульства Венесуэлы. В то же время они отказались от освобождения под залог. Как сказал Поллак, данным правом защита может воспользоваться позднее. Кроме того, он подчеркнул, что ожидает "объемного и сложного судебного разбирательства" и назвал арест своего подзащитного "похищением военными".
Также на суде выяснилось, что Флорес получила серьезные травмы во время захвата. По словам Доннелли, у нее может быть перелом или ушибы ребер. При этом журналисты отметили, что у женщины была повязка на лбу, а под ее правым глазом виднелся синяк. При этом Флорес опиралась на судебного пристава, чтобы сохранить равновесие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13

Карточный домик

Политолог Алексей Черняев считает, что пока тяжело предсказать исход судебного процесса.
"Предъявленные Мадуро обвинения, с одной стороны, очень обширные, а с другой — очень расплывчатые. В частности, мы не видели доказательств личного участия Мадуро в торговле наркотиками, но раз дело довели до суда, прокуратура что-то да предъявит... При этом общеизвестно, что роль Венесуэлы в наркотрафике довольно незначительна. Поставками кокаина и прочих запрещенных веществ в США обычно занимаются представители других стран. К тому же судья относится скорее к противникам Трампа. Поэтому итог разбирательства пока тяжело предсказать", — рассказал Черняев.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
3 января, 13:09
Что касается текущей ситуации, то пока временным президентом Венесуэлы будет Делси Родригес. По мнению эксперта, она будет пытаться договориться с США, а не заниматься эскалацией конфликта.
"В дальнейшем власти Венесуэлы сконцентрируются на спасении самих себя, а не Мадуро. Конечно, они произнесут все нужные слова, но их главной задачей станет самосохранение", — заключил Черняев.
По Конституции, добавил он, в стране должны пройти президентские выборы, но пока об этом молчат. Возможно, местные власти решат сохранить нынешний порядок, когда президент находится в американской тюрьме, а его заместитель управляет государством.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроСилия ФлоресХуан Орландо ЭрнандесУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала