Рейтинг@Mail.ru
В Турции сравнили похищение Мадуро с фильмом "Пираты Карибского моря" - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/maduro-2066595090.html
В Турции сравнили похищение Мадуро с фильмом "Пираты Карибского моря"
В Турции сравнили похищение Мадуро с фильмом "Пираты Карибского моря" - РИА Новости, 06.01.2026
В Турции сравнили похищение Мадуро с фильмом "Пираты Карибского моря"
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает нормы международного права и стало проявлением бандитизма, оно напоминает фильм "Пираты Карибского... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:48:00+03:00
2026-01-06T11:48:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066524021_197:190:2725:1612_1920x0_80_0_0_45c1f563e9ad067648bc06572fffb86e.jpg
https://ria.ru/20260106/usa-2066491457.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066184054.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066524021_40:0:2463:1817_1920x0_80_0_0_42fa704f1f955c8fb94056937e7cf8b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
В Турции сравнили похищение Мадуро с фильмом "Пираты Карибского моря"

Советник Эрдогана Бахчели сравнил похищение Мадуро с "Пиратами Карибского моря"

© REUTERS / Eduardo MunozЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает нормы международного права и стало проявлением бандитизма, оно напоминает фильм "Пираты Карибского моря", заявил лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.
"Возможно, это беспрецедентный случай бандитизма, пиратства, похищения человека. На виду у всего мира претворился в жизнь сценарий фильма "Пираты Карибского моря", который мы раньше видели только по телевизору. Место действия в этом случае - Каракас. Лидер Венесуэлы был избран народом, что зафиксировано международным сообществом. Мы всесторонне осуждаем и проклинаем незаконное и нелегитимное нападение на Мадуро", - заявил Бахчели, выступая в парламенте Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
Вчера, 08:00
Он отметил, что нормой демократии является суд над преступником в его стране, а действия США, "вытащивших" Мадуро и его супругу из кровати, незаконны.
Ранее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле, заявил, что можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но реальный мир управляется силой и мощью.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье также отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле и назвал происходящее там "отличным примером миротворчества США". В публикации в соцсети X он также указал на то, что команда президента США Дональда Трампа действует жестко и цинично в продвижении интересов своей страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
3 января, 13:09
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала