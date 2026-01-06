Рейтинг@Mail.ru
Aдвокат Мадуро уведомил суд о своем назначении его защитником - РИА Новости, 06.01.2026
01:31 06.01.2026
Aдвокат Мадуро уведомил суд о своем назначении его защитником
Адвокат Барри Поллак направил официальное уведомление в окружной суд Нью-Йорка о своем назначении защитником президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках... РИА Новости, 06.01.2026
2026
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Адвокат Барри Поллак направил официальное уведомление в окружной суд Нью-Йорка о своем назначении защитником президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках уголовного дела в США, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
"Я допущен к практике в этом суде или иным образом уполномочен выступать в нем, и я представляю в этом деле интересы Николаса Мадуро Мороса", - говорится в документе, поданном Поллаком в судебную инстанцию.
Суд над Мадуро пройдет в понедельник в Нью-Йорке
4 января, 23:00
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что задержанный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, с помощью которого основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в 2024 году заключил сделку с американской прокуратурой, позволившую ему выйти на свободу.
Поллак - адвокат с тридцатилетним опытом, он известен своей работой по резонансным политическим делам.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
