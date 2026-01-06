Aдвокат Мадуро уведомил суд о своем назначении его защитником

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Адвокат Барри Поллак направил официальное уведомление в окружной суд Нью-Йорка о своем назначении защитником президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках уголовного дела в США, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

"Я допущен к практике в этом суде или иным образом уполномочен выступать в нем, и я представляю в этом деле интересы Николаса Мадуро Мороса", - говорится в документе, поданном Поллаком в судебную инстанцию.