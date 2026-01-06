Пенсионерка из Томской области выиграла 58 миллионов рублей

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Пенсионерка из Томской области, которая в новогодней лотерее "Мечталлион" выиграла 58 миллионов рублей, сыграла в лотерею впервые в жизни, при этом купив всего два билета, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

Там напомнили, что новогодняя лотерея, в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 человек миллионерами, а двое из них стали мультимиллионерами - с выигрышем по 58 миллионов рублей.

"Одной из счастливец оказалась пенсионерка Светлана из небольшого посёлка в Томской области , которая сыграла в лотерею впервые в жизни и выиграла более 58 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

По словам Светланы, решение сыграть в лотерею пришло к ней спонтанно — в тот момент, когда она стояла в очереди в местном отделении " Почты России ". Женщина купила всего два билета, выбрав их наугад из середины пачки. Один из них принёс выигрыш в 100 рублей, а второй сделал пенсионерку мультимиллионером.