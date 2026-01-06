Рейтинг@Mail.ru
Лондон продолжит оказывать давление на Россию в 2026 году - РИА Новости, 06.01.2026
22:24 06.01.2026
Лондон продолжит оказывать давление на Россию в 2026 году
Лондон продолжит оказывать давление на Россию в 2026 году
В 2026 году Лондон продолжит оказывать давление на Россию, в том числе в отношении нефтетрейдеров и так называемого "теневого флота", который якобы перевозит... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
лондон
россия
париж
кир стармер
джаред кушнер
владимир зеленский
роснефть
лондон
россия
париж
в мире, лондон, россия, париж, кир стармер, джаред кушнер, владимир зеленский, роснефть, лукойл, вооруженные силы сша
В мире, Лондон, Россия, Париж, Кир Стармер, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Вооруженные силы США
Лондон продолжит оказывать давление на Россию в 2026 году

Стармер: Лондон продолжит оказывать давление на российских нефтетрейдеров

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. В 2026 году Лондон продолжит оказывать давление на Россию, в том числе в отношении нефтетрейдеров и так называемого "теневого флота", который якобы перевозит российскую нефть, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Мы продолжим оказывать поддержку Украине в 2026 году, чтобы гарантировать, что она получит оборудование и поддержку, необходимые для продолжения борьбы, и мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.
В октябре Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения.
Ранее во вторник Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.
В миреЛондонРоссияПарижКир СтармерДжаред КушнерВладимир ЗеленскийРоснефтьЛУКОЙЛВооруженные силы США
 
 
