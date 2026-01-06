Лондон продолжит оказывать давление на Россию в 2026 году

ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. В 2026 году Лондон продолжит оказывать давление на Россию, в том числе в отношении нефтетрейдеров и так называемого "теневого флота", который якобы перевозит российскую нефть, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.