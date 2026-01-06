Новосибирские врачи спасли девушку с синдромом Щелкунчика

НОВОСИБИРСК, 6 янв — РИА Новости. Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина с помощью малотравматичной операции избавили пациентку от редкой сосудистой аномалии, известной как синдром Щелкунчика, Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина с помощью малотравматичной операции избавили пациентку от редкой сосудистой аномалии, известной как синдром Щелкунчика, сообщает медцентр.

Двадцатишестилетняя жительница Забайкалья до июня 2025 года считала себя полностью здоровой. Жалобы начались с неожиданного появления макрогематурии (красной мочи) и болей в области почек. Подробное обследование выявило редкое и сложно диагностируемое заболевание — синдром Щелкунчика.

"На самом деле никакой рождественской романтики тут нет. Синдром Щелкунчика — это врожденная аномалия прохождения почечной вены, которая оказывается зажатой, как правило, между аортой и отходящей от нее под слишком острым углом артерией. Вена как бы "защелкнута" и испытывает сильное давление со стороны расположенных рядом структур. Такую ситуацию называют еще "сосудистый конфликт", — рассказал заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Центра Мешалкина Олег Крестьянинов.

Он отметил, что конфликт почечной вены встречается крайне редко. У некоторых пациентов синдром не проявляется в течение всей жизни, а у других может впервые заявить о себе после похудения (жировая прослойка до какой-то степени мешает прямому конфликту сосудов). Но если симптомы уже появились и периодически возвращаются, со временем сдавление вены может привести к разрушению почки. Эффективное лечение — только хирургическое.

"Мы выбрали малоинвазивную хирургию. Дело в том, что почечная вена чрезвычайно тонкостенна, а в результате хронического сдавления она уже потеряла свою эластичность, фиброзировалась, поэтому попытка переместить сосуд в ходе открытой операции и рассчитывать на то, что он расправится сам, была бы неоправданна", — пояснил Крестьянинов.

Эндоваскулярная операция прошла успешно. В почечную вену имплантировали стент диаметром 15 миллиметров. Макрогематурия и боль у пациентки прекратились. Новый год она встретила в кругу родных.