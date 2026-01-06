Хакеры взломали официальные сети правительства Кузбасса

"Уважаемые кузбассовцы. Сегодня на официальные сети администрации правительства Кузбасса произошла хакерская атака. Просим вас проявлять цифровую бдительность в интернете и не поддаваться на провокационные действия мошенников", – говорится в сообщении на сайте администрации правительства области.