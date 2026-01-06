Рейтинг@Mail.ru
Хакеры взломали официальные сети правительства Кузбасса - РИА Новости, 06.01.2026
13:35 06.01.2026
Хакеры взломали официальные сети правительства Кузбасса
россия
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Хакеры взломали официальные сети правительства Кузбасса

© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 янв – РИА Новости. Хакеры взломали официальные сети правительства Кузбасса, сообщила пресс-служба администрации региона.
"Уважаемые кузбассовцы. Сегодня на официальные сети администрации правительства Кузбасса произошла хакерская атака. Просим вас проявлять цифровую бдительность в интернете и не поддаваться на провокационные действия мошенников", – говорится в сообщении на сайте администрации правительства области.
В региональном правительстве уточнили, что на данный момент хакеры взломали Telegram-канал, где публикуются пресс-релизы администрации области.
