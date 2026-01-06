Рейтинг@Mail.ru
Кушнер назвал встречу в Париже важным элементом на пути к мирной сделке - РИА Новости, 06.01.2026
22:46 06.01.2026
Кушнер назвал встречу в Париже важным элементом на пути к мирной сделке
Кушнер назвал встречу в Париже важным элементом на пути к мирной сделке
в мире
париж
украина
сша
джаред кушнер
дональд трамп
стив уиткофф
мирный план сша по украине
париж
украина
сша
в мире, париж, украина, сша, джаред кушнер, дональд трамп, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Париж, Украина, США, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Кушнер назвал встречу в Париже важным элементом на пути к мирной сделке

Зять президента США Джаред Кушнер
Зять президента США Джаред Кушнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Встреча "коалиции желающих" в Париже стала важным элементом на пути к мирной сделке по Украине, считает один из участников переговоров, зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Это очень важный строительный блок для продвижения к конечной мирной сделке. И я думаю, сегодня была пройдена большая, большая веха совместно с европейцами и "коалицией желающих", - сказал Кушнер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.
Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
