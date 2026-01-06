Рейтинг@Mail.ru
Кушнер назвал операцию в Венесуэле лишь "малой частью" возможностей США - РИА Новости, 06.01.2026
22:44 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/kushner-2066670390.html
Кушнер назвал операцию в Венесуэле лишь "малой частью" возможностей США
Кушнер назвал операцию в Венесуэле лишь "малой частью" возможностей США - РИА Новости, 06.01.2026
Кушнер назвал операцию в Венесуэле лишь "малой частью" возможностей США
Операция США в Венесуэле отражает лишь небольшую долю того, на что способны американские вооружённые силы, заявил во вторник зять и советник президента... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:44:00+03:00
2026-01-06T22:44:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
джаред кушнер
дональд трамп
оон
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, джаред кушнер, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, ООН
Кушнер назвал операцию в Венесуэле лишь "малой частью" возможностей США

Кушнер: операция США в Венесуэле отражает лишь небольшую долю возможностей США

© AP Photo / Evan VucciСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле отражает лишь небольшую долю того, на что способны американские вооружённые силы, заявил во вторник зять и советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер.
"То, что мы увидели на прошлой неделе, демонстрирует невероятные возможности армии США — и это лишь малая часть того, на что они способны", - сказал Кушнер на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Украины.
Зять президента США Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Достигнутый по Украине прогресс не гарантирует мира, заявил Кушнер
Вчера, 22:15
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Вчера, 22:06
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДжаред КушнерДональд ТрампООН
 
 
