У южных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник в Охотском море вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее словам, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.