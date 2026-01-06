Рейтинг@Mail.ru
У южных Курил произошло землетрясение
02:48 06.01.2026
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение
происшествия, охотское море, итуруп, елена семенова
У южных Курил произошло землетрясение

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник в Охотском море вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 9.32 (1.32 мск) 6 января. Его эпицентр располагался в 266 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп, очаг - на глубине 428 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
