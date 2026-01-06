https://ria.ru/20260106/kurily-2066553217.html
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник в Охотском море вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена РИА Новости, 06.01.2026
