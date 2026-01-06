В Крыму водопад Учан-Су набрал силу

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Потепление после новогоднего похолодания, снеготаяние и сильные дожди, которые принес в Крым Балканский циклон привели к наполнению крымских рек, самый высокий водопад полуострова - Учан-Су над Ялтой - набрал силу, заявили РИА Новости в гидрометцентре полуострова и в организации "Заповедный Крым".

Балканский циклон 3 января принес на полуостров потепление, очень сильный ветер и сильные дожди. Температура воздуха днем в понедельник достигала 14 градусов, ночью до плюс 8 градусов. Средняя суточная температура воздуха выше средней многолетней на 8 градусов, уточнили в гидрометцентре полуострова.

"Водопад Учан-Су набрал силу в связи с выпадением осадков (дождь) в горах. Кроме того, потепление вызвало снеготаяние, что привело к наполнению реки Учан-Су, берущей начало на плато", - заявили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым", в ведении которого находится Ялтинский горнолесной заповедник.

В гидрометцентре Крыма РИА Новости сообщили, что на метеостанции Ай-Петри зафиксировано выпадение за прошедшие сутки 13 миллиметров осадков.

Еще более дождливо было в районе массива Чатыр-Даг в Крыму, на метеостанции Ангарского перевала (дорога Симферополь Алушта ) за последние сутки зафиксировано выпадение 40 миллиметров осадков, сообщили в гидрометцентре.

Водопад образован рекой Учан-Су, которая берет начало под кромкой Ай-Петринской яйлы на значительной высоте и течет вниз с очень большим уклоном. Абсолютная высота водопада Учан-Су над Ялтой официально зафиксирована на уровне 114 метров – это самый высокий водопад в Крыму. В начале весны или после сильных дождей водопад Учан-Су наиболее полноводный и мощный. В холодные зимы водопад замерзает, образуя поражающие воображение причудливые ледяные формы.