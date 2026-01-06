Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области отменили угрозу беспилотной опасности
13:09 06.01.2026 (обновлено: 13:37 06.01.2026)
В Костромской области отменили угрозу беспилотной опасности
костромская область
безопасность
костромская область
костромская область, безопасность
Костромская область, Безопасность
КОСТРОМА, 6 янв - РИА Новости. Угроза беспилотной опасности отменена в Костромской области, сообщается в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Внимание! Отбой беспилотной опасности в Костромской области", - говорится в сообщении.
Костромская область Безопасность
 
 
