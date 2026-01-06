https://ria.ru/20260106/kostroma-2066605011.html
В Костромской области отменили угрозу беспилотной опасности
В Костромской области отменили угрозу беспилотной опасности - РИА Новости, 06.01.2026
В Костромской области отменили угрозу беспилотной опасности
Угроза беспилотной опасности отменена в Костромской области, сообщается в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T13:09:00+03:00
2026-01-06T13:09:00+03:00
2026-01-06T13:37:00+03:00
костромская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238776_0:125:2970:1796_1920x0_80_0_0_585148ae870ad36fb2c579a7f0951307.jpg
https://ria.ru/20260106/penza-2066562269.html
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238776_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_fd7cb05084d063c28096a0af69ded21c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, безопасность
Костромская область, Безопасность
В Костромской области отменили угрозу беспилотной опасности
В Костромской области отменили угрозу атаки беспилотников