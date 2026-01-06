Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку
17:30 06.01.2026
"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку
"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку
"Роскосмос" в канун Рождества опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию туманности "Рождественская ёлка". РИА Новости, 06.01.2026
"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку

"Роскосмос" показал фото туманности "Рождественская ёлка" в созвездии Единорога

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Роскосмос" в канун Рождества опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию туманности "Рождественская ёлка".
"В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования — туманность NGC 2264, прозванная "Рождественской ёлкой" за сходство с праздничным деревом", - говорится в описании фотографии.
Отмечается, что структура космического объекта напоминает ёлку, украшенную сверкающими "гирляндами" из туманностей и "звёздами". В неё входят Коническая туманность в форме маленькой перевернутой ёлки и туманность "Лисий мех".
Космонавты подарили Деду Морозу снимок парка в Великом Устюге из космоса
1 января, 14:56
