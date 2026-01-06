"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку

"В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования — туманность NGC 2264, прозванная "Рождественской ёлкой" за сходство с праздничным деревом", - говорится в описании фотографии.

Отмечается, что структура космического объекта напоминает ёлку, украшенную сверкающими "гирляндами" из туманностей и "звёздами". В неё входят Коническая туманность в форме маленькой перевернутой ёлки и туманность "Лисий мех".