"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку
"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку - РИА Новости, 06.01.2026
"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку
"Роскосмос" в канун Рождества опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию туманности "Рождественская ёлка". РИА Новости, 06.01.2026
космос
"Роскосмос" в канун Рождества показал космическую елку
"Роскосмос" показал фото туманности "Рождественская ёлка" в созвездии Единорога