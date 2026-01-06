Послание главы МИД Германии в адрес Трампа вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Послание главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в адрес президента США Дональда Трампа поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.
Немецкий дипломат заявил, что Гренландия как часть Дании будет находиться под защитой НАТО.
"Вашингтонский договор так не работает. Прочтите его. Колонии явно исключены", — написал Кошкович.
Накануне Трамп после проведения военной операции в Венесуэле заявил, что США нужна Гренландия из-за вопросов национальной безопасности.
Глава Белого дома неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
