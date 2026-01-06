Рейтинг@Mail.ru
Послание главы МИД Германии в адрес Трампа вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 06.01.2026
11:07 06.01.2026
Послание главы МИД Германии в адрес Трампа вызвало изумление на Западе
Послание главы МИД Германии в адрес Трампа вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 06.01.2026
Послание главы МИД Германии в адрес Трампа вызвало изумление на Западе
Послание главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в адрес президента США Дональда Трампа поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:07:00+03:00
2026-01-06T11:07:00+03:00
в мире
гренландия
дональд трамп
дания
мид германии
сша
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дональд трамп, дания, мид германии, сша
В мире, Гренландия, Дональд Трамп, Дания, МИД Германии, США
Послание главы МИД Германии в адрес Трампа вызвало изумление на Западе

Кошкович поразился посланию главы МИД Германии в адрес Трампа

© AP Photo / Carlos JassoЙоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Carlos Jasso
Йоханн Вадефуль. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Послание главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в адрес президента США Дональда Трампа поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

Немецкий дипломат заявил, что Гренландия как часть Дании будет находиться под защитой НАТО.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США уже приняли решение по Гренландии, считает глава РФПИ
Вчера, 10:57
"Вашингтонский договор так не работает. Прочтите его. Колонии явно исключены", — написал Кошкович.

Накануне Трамп после проведения военной операции в Венесуэле заявил, что США нужна Гренландия из-за вопросов национальной безопасности.

Глава Белого дома неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии
Вчера, 08:38
 
