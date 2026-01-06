https://ria.ru/20260106/kompanija-2066560867.html
К Собчак подали иск о возмещении имущественного вреда
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Страховая компания подала к Ксении Собчак иск в суд Москвы о возмещении имущественного вреда, помимо нее ответчиком указан мужчина по фамилии Соколов, свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Детали иска не сообщаются. Беседа назначена на 26 января. Заявление истца поступило в суд в октябре.
Ранее РИА Новости сообщало, что Пресненский суд Москвы
удовлетворил иск Ксении Собчак
к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой.
Как сообщали в инстанции, Собчак просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета. Подробности в суде не пояснили.