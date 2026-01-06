Рейтинг@Mail.ru
К Собчак подали иск о возмещении имущественного вреда - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/kompanija-2066560867.html
К Собчак подали иск о возмещении имущественного вреда
К Собчак подали иск о возмещении имущественного вреда - РИА Новости, 06.01.2026
К Собчак подали иск о возмещении имущественного вреда
Страховая компания подала к Ксении Собчак иск в суд Москвы о возмещении имущественного вреда, помимо нее ответчиком указан мужчина по фамилии Соколов,... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T05:13:00+03:00
2026-01-06T05:13:00+03:00
москва
ксения собчак
происшествия
россия
страхование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_babb258e42210de6985c91e985a8f132.jpg
https://ria.ru/20251129/sobchak-2058627222.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bc7734d33750fd9d7eab6313d80a60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ксения собчак, происшествия, россия, страхование
Москва, Ксения Собчак, Происшествия, Россия, Страхование
К Собчак подали иск о возмещении имущественного вреда

РИА Новости: страховая компания подала иск к Собчак по имущественному вреду

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Страховая компания подала к Ксении Собчак иск в суд Москвы о возмещении имущественного вреда, помимо нее ответчиком указан мужчина по фамилии Соколов, свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Детали иска не сообщаются. Беседа назначена на 26 января. Заявление истца поступило в суд в октябре.
Ранее РИА Новости сообщало, что Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой.
Как сообщали в инстанции, Собчак просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета. Подробности в суде не пояснили.
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Генпрокуратуру просят проверить Собчак, Гузееву и Милявскую
29 ноября 2025, 16:48
 
МоскваКсения СобчакПроисшествияРоссияСтрахование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала