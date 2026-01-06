Власти Колумбии намерены координировать с США борьбу с наркотрафиком

МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Власти Колумбии, несмотря на напряженность между президентами этой латиноамериканской страны и США, намерены и далее координировать с Вашингтоном борьбу с наркотрафиком, включая совместную работу в сфере разведки и применения технологий для ликвидации преступных структур, заявили министры внутренних дел и юстиции Колумбии Армандо Бенедетти и Андрес Идаррага Франко.

"Правительство Колумбии через министерства внутренних дел и юстиции довело до сведения правительства Соединенных Штатов, в том числе через их разведывательные структуры, что мы продолжим координацию и сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, опираясь на их разведданные и технологии для уничтожения лабораторий, криминальных структур и их лагерей", - заявил Бенедетти в совместном обращении, опубликованном в аккаунте главы минюста в соцсети Х.

В свою очередь министр юстиции Андрес Идаррага Франко подчеркнул, что противодействие наркобизнесу должно и далее вестись совместно при активном использовании возможностей двустороннего сотрудничества.

"Борьбу с наркотрафиком необходимо продолжать совместно, с применением технологий и всех достижений, которые может предоставить североамериканское правительство в рамках сотрудничества. Мы и дальше будем делать особый акцент на противодействии этому бедствию, особенно на колумбийско-венесуэльской границе", - сказал он.

По словам министра, цель властей двух стран - "продолжать идти рука об руку" в борьбе с наркотрафиком, который наносит серьезный ущерб как Колумбии, так и США

Николаса Мадуро. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него. Петро после угроз Трампа заявил, что готов вновь, как в партизанской молодости, взяться за оружие, и выразил мнение, что народ встанет на его сторону, если Штаты захотят задержать его, как президента Венесуэлы

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.