Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро - РИА Новости, 06.01.2026
17:40 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/kolumbija-2066638866.html
Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро
Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро - РИА Новости, 06.01.2026
Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро
Колумбия заявит США протест из-за заявлений президента Дональда Трампа о колумбийском главе государства Густаве Петро, сообщила журналистам глава МИД Колумбии... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:40:00+03:00
2026-01-06T17:40:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
колумбия
николас мадуро
густаво петро
дональд трамп
оон
сша
венесуэла
колумбия
в мире, сша, венесуэла, колумбия, николас мадуро, густаво петро, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро, Густаво Петро, Дональд Трамп, ООН
Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро

МИД: Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 янв - РИА Новости. Колумбия заявит США протест из-за заявлений президента Дональда Трампа о колумбийском главе государства Густаве Петро, сообщила журналистам глава МИД Колумбии Роса Йоланда Вильявисенсьо Мапи.
"На сегодняшней встрече с представителем США будет представлена нота протеста против оскорблений и угроз, которые, как мы уже говорили, направлены не только против президента Густаво Петро", - сказала глава МИД.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп не исключил, что главу Колумбии могут захватить также, как и Мадуро
5 января, 03:52
"Мы хотим, чтобы они поняли, а общество знало, что он является нашим демократически избранным президентом, законным президентом, главой сил безопасности, и, следовательно, оскорбление президента - это оскорбление нашей страны и пренебрежение всеми демократическими процессами, которые мы осуществили и которые сегодня привели президента Густаво Петро к власти", - добавила она.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил президента Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес перед отправкой в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы
Вчера, 11:34
 
В миреСШАВенесуэлаКолумбияНиколас МадуроГуставо ПетроДональд ТрампООН
 
 
