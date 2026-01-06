Колумбия заявила США протест из-за слов Трампа о президенте Петро

"Мы хотим, чтобы они поняли, а общество знало, что он является нашим демократически избранным президентом, законным президентом, главой сил безопасности, и, следовательно, оскорбление президента - это оскорбление нашей страны и пренебрежение всеми демократическими процессами, которые мы осуществили и которые сегодня привели президента Густаво Петро к власти", - добавила она.