Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" одобрила механизм координации с США и Украиной в Париже - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066666546.html
"Коалиция желающих" одобрила механизм координации с США и Украиной в Париже
"Коалиция желающих" одобрила механизм координации с США и Украиной в Париже - РИА Новости, 06.01.2026
"Коалиция желающих" одобрила механизм координации с США и Украиной в Париже
"Коалиция желающих" одобрила создание координационного механизма с США и Украиной в Париже, говорится в итоговом заявлении стран коалиции после встречи в... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:07:00+03:00
2026-01-06T22:07:00+03:00
в мире
париж
украина
сша
эммануэль макрон
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_6d71e5ff2e3d95634d7b4a3790011d86.jpg
https://ria.ru/20260106/makron-2066665600.html
париж
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_f7c2556a968cd17622a98d26a8af6770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, украина, сша, эммануэль макрон, кир стармер
В мире, Париж, Украина, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер

"Коалиция желающих" одобрила механизм координации с США и Украиной в Париже

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. "Коалиция желающих" одобрила создание координационного механизма с США и Украиной в Париже, говорится в итоговом заявлении стран коалиции после встречи в Париже.
"Мы также приняли решение создать координационную ячейку США-Украина-Коалиция (желающих – ред.) в оперативном штабе коалиции в Париже", - сказано в документе.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной
Вчера, 21:59
 
В миреПарижУкраинаСШАЭммануэль МакронКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала