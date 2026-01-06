СМИ рассказали о ссоре в "коалиции желающих" из-за Украины

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В "коалиции желающих" на фоне проведения встречи в Париже усугубляются разногласия по поводу помощи Киеву, пишет Le Figaro.
"Страны Северной Европы и государства, граничащие с Россией, жалуются на то, что несут непропорционально большую нагрузку", — говорится в материале.
По данным СМИ, страны Прибалтики и Скандинавии обвиняют Францию и Германию в недостаточной поддержке Киева.
С осуждением также сталкиваются Испания и Италия, которые громко говорят о поддержке Украины, но делают лишь небольшой вклад (0,14% и 0,12% ВВП соответственно). Кроме того, утверждается, что союзники недовольны отказом Франции, Великобритании и Италии от участия в закупках американского оружия для Украины.
В материале упоминается и отказ США от прямой поддержки Киева. Из-за этого представители "коалиции желающих" опасаются, что во время встречи в Париже 6 января им не удастся прийти к согласию относительно равного распределения усилий, направленных на поддержку Киева.
Единственным итогом встречи может стать создание координационной группы для контактов с США, которые отказываются от вступления в коалицию, резюмирует Le Figaro.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.