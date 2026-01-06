Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о ссоре в "коалиции желающих" из-за Украины
18:10 06.01.2026 (обновлено: 23:33 06.01.2026)
СМИ рассказали о ссоре в "коалиции желающих" из-за Украины
В "коалиции желающих" на фоне проведения встречи в Париже усугубляются разногласия по поводу помощи Киеву, пишет Le Figaro. РИА Новости, 06.01.2026
в мире, украина, киев, париж, сергей лавров, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Париж, Сергей Лавров, НАТО, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Yoan ValatКир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже. 6 января 2026
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже. 6 января 2026
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В "коалиции желающих" на фоне проведения встречи в Париже усугубляются разногласия по поводу помощи Киеву, пишет Le Figaro.
"Страны Северной Европы и государства, граничащие с Россией, жалуются на то, что несут непропорционально большую нагрузку", — говорится в материале.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Нидерланды могут продолжить помогать Украине после окончания конфликта
Вчера, 18:05
По данным СМИ, страны Прибалтики и Скандинавии обвиняют Францию и Германию в недостаточной поддержке Киева.
В пересчете на долю ВВП Дания помогает Украине в десять раз больше, чем Франция, пишет газета. Отмечается, что активно финансируют Киев Прибалтийские страны, а также Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша. Как пишет Le Figaro, лидеры этих стран призывают Лондон, Берлин и Париж увеличить свой вклад.
С осуждением также сталкиваются Испания и Италия, которые громко говорят о поддержке Украины, но делают лишь небольшой вклад (0,14% и 0,12% ВВП соответственно). Кроме того, утверждается, что союзники недовольны отказом Франции, Великобритании и Италии от участия в закупках американского оружия для Украины.
В материале упоминается и отказ США от прямой поддержки Киева. Из-за этого представители "коалиции желающих" опасаются, что во время встречи в Париже 6 января им не удастся прийти к согласию относительно равного распределения усилий, направленных на поддержку Киева.
Единственным итогом встречи может стать создание координационной группы для контактов с США, которые отказываются от вступления в коалицию, резюмирует Le Figaro.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:18
 
В миреУкраинаКиевПарижСергей ЛавровНАТОМирный план США по Украине
 
 
